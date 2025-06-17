Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если я плохая – вы заслужили: экс-возлюбленная Вани Дмитриенко ответила на обвинения певца
Проклятие вне эфира: Влад Череватый раскрыл свои необычные способности на шоу
Макфа под контролем государства: судебная битва за миллиарды продолжается
Грязь и странные привычки местных: россиянка рассказала о настоящей жизни в Южной Корее
Он ушёл из Tesla и создал электробайк дешевле iPhone — цена поражает
Погребняк о решении Инстасамки избавиться от тату: больно, дорого, долго
Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию
Эти растения выглядят здоровыми, но уже заражены: распознайте опасность до того, как станет поздно
Акула — машина для убийств, но дельфинов она боится до дрожи: в чём подвох

Этот коварный ингредиент мешает вам похудеть: вот на какие продукты стоит обратить внимание

1:05
Спорт

В поисках здорового питания, особенно в мире фитнеса, люди часто обращаются к высокобелковой, быстрой еде, чтобы достичь своих целей без хлопот. Но прежде чем вы бросите протеиновый батончик или коктейль в свою тележку, есть одна важная вещь, на которую следует обратить внимание: скрытые добавленные сахара.

Соус
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Соус

"Во многих вещах есть сахар, который используется только для того, чтобы сделать эти вещи более привлекательными, особенно [в таких вещах], как йогурты", — сказал Джефф Кавальер. "Люди будут есть фрукты на дне йогурта, но он как будто перегружен сахаром".

Хотя сахар не враг, он также не то, что нам нужно в больших количествах. Следует употреблять не более 9 чайных ложек добавленного сахара в день — это 36 граммов или около 150 калорий.

Если вы собираетесь его есть, выбирайте натуральные подсластители, такие как кленовый сироп или мед, которые являются менее обработанными альтернативами рафинированному сахару.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете
Недвижимость
Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Этот коварный ингредиент мешает вам похудеть: вот на какие продукты стоит обратить внимание
Стекло стало проводником: прорыв, способный перевернуть индустрию
Эти растения выглядят здоровыми, но уже заражены: распознайте опасность до того, как станет поздно
Акула — машина для убийств, но дельфинов она боится до дрожи: в чём подвох
Почему Варлаам Хутынский стал примером для тысяч: путь преподобного к святости
Спорт от тревоги: как простая тренировка может заменить антидепрессанты — и что происходит с мозгом
Похожи на Рафаэлло, но вкуснее и проще: домашние кокосовые конфеты за пару шагов
Не для интриги: Регина Тодоренко раскрыла правду о скрытой беременности
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой
Свадебный хвост, который затмил даже платье: стильный бунт начался
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.