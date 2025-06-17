Этот коварный ингредиент мешает вам похудеть: вот на какие продукты стоит обратить внимание

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В поисках здорового питания, особенно в мире фитнеса, люди часто обращаются к высокобелковой, быстрой еде, чтобы достичь своих целей без хлопот. Но прежде чем вы бросите протеиновый батончик или коктейль в свою тележку, есть одна важная вещь, на которую следует обратить внимание: скрытые добавленные сахара.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соус

"Во многих вещах есть сахар, который используется только для того, чтобы сделать эти вещи более привлекательными, особенно [в таких вещах], как йогурты", — сказал Джефф Кавальер. "Люди будут есть фрукты на дне йогурта, но он как будто перегружен сахаром".

Хотя сахар не враг, он также не то, что нам нужно в больших количествах. Следует употреблять не более 9 чайных ложек добавленного сахара в день — это 36 граммов или около 150 калорий.

Если вы собираетесь его есть, выбирайте натуральные подсластители, такие как кленовый сироп или мед, которые являются менее обработанными альтернативами рафинированному сахару.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ.

