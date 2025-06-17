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Ваш уровень мощности можно оценить всего за 30 секунд: узнайте свой результат

3:22
Спорт

В современном мире забота о здоровье и физической форме становится всё более актуальной, особенно для людей пожилого возраста. Одним из ключевых аспектов, на который стоит обратить внимание, является мощность — способность быстро и эффективно использовать свою силу. Этот параметр играет важную роль в выполнении повседневных задач, таких как подъем тяжестей, поддержание равновесия и быстрое восстановление после падений.

Зарядка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зарядка

Эксперты рекомендуют включать в свою тренировочную программу кардио, силовые и упражнения на баланс. Однако мощность — это не просто один из аспектов физической формы, а важный элемент, который часто упускается из виду. Недостаток тренировок на мощность может привести к её быстрому снижению, что негативно скажется на общем уровне энергии и подвижности.

Примером того, как регулярные тренировки могут изменить жизнь, является история Беверли Коулман, которую рассказало издание nytimes.com. В возрасте 71 года она столкнулась с проблемой, когда ей стало трудно поднимать 25-фунтовый мешок с кормом для собаки. Решив изменить ситуацию, Беверли начала заниматься фитнесом для пожилых людей. Сначала она использовала 5-фунтовые гантели и штангу весом 18 фунтов. Постепенно увеличивая нагрузку, через несколько месяцев она смогла поднимать почти 48 фунтов, что стало для неё настоящим достижением.

Как оценить свою мощность?

Один из эффективных способов проверить уровень мощности — это тест "из положения сидя в положение стоя". Для его выполнения необходимо сесть на стул с прямой спиной и скрестить руки на груди. Ноги должны стоять на полу, а на стуле не должно быть подлокотников. Установите таймер на 30 секунд и начните считать, сколько раз вы сможете встать со стула и вернуться в исходное положение.

Для людей старше 65 лет считается нормой выполнить 12 и более повторений для мужчин и 11 и более для женщин. Если ваш результат ниже этих показателей, это может указывать на недостаточный уровень энергии. Для молодых людей стандартные показатели не установлены, но исследования показывают, что мужчины до 60 лет должны выполнять не менее 17 повторений, а женщины — 15.

Как улучшить свою мощность?

Для повышения мощности необходимо регулярно заниматься силовыми тренировками с отягощениями. Начинать можно с небольшого веса, который вы сможете поднять с лёгкостью, и постепенно увеличивать нагрузку. Это поможет укрепить мышцы и улучшить общую физическую форму.

Важно помнить, что регулярность — ключевой фактор успеха. Не пропускайте тренировки, чтобы сохранить и улучшить свою мощность. Это также поможет снизить риск падений и травм.

Не стоит бояться поднимать тяжести. Это не только полезно для здоровья, но и может стать увлекательным занятием. Начинайте с малого и постепенно увеличивайте нагрузку. Помните, что каждый шаг вперёд — это уже победа!

Уточнения

Мо́щность — скалярная физическая величина, характеризующая мгновенную скорость передачи энергии от одной физической системы к другой в процессе её (энергии) использования и в общем случае определяемая через соотношение переданной энергии к времени передачи. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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