Удивительные факты о гипертонии: как занятия спортом в молодости влияет на здоровье в зрелом возрасте

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Физическая активность в молодости играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и профилактике гипертонии. Исследования показывают, что высокий уровень физической активности в раннем возрасте помогает снизить риск повышенного давления в зрелые годы. Однако, как выяснилось, социальные и экономические условия могут существенно влиять на возможность поддержания активного образа жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бег

В ходе исследования, проведённого среди более 5000 взрослых в четырёх городах США, учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что уровень физической активности резко снижается с 18 до 40 лет у мужчин и женщин, независимо от их расы. В последующие десятилетия этот тренд сохраняется, что приводит к росту показателей гипертонии, пишет sciencealert.com.

Эпидемиолог Кирстен Биббинс-Доминго отмечает, что молодые люди часто ведут активный образ жизни, но с возрастом их привычки меняются. Это подчёркивает важность раннего вмешательства и программ, направленных на укрепление здоровья и стимулирование физической активности.

Исследования показывают, что физические упражнения могут снизить артериальное давление. Однако, согласно данным, опубликованным в Американском журнале профилактической медицины, поддержание высокого уровня активности в молодости может быть особенно важным для профилактики гипертонии. Это особенно актуально для чернокожих мужчин и женщин, у которых риск развития заболевания выше из-за социальных и экономических факторов.

Гипертония, или высокое кровяное давление, является серьёзным заболеванием, которое может привести к сердечным приступам, инсультам и деменции в пожилом возрасте. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 25% мужчин и 20% женщин страдают от этого заболевания, причём многие из них даже не подозревают о своём состоянии.

Джейсон Нагата, эксперт по медицине молодых людей, подчёркивает, что почти половина участников исследования в молодости имели недостаточный уровень физической активности, что значительно повысило их риск развития гипертонии. Он также отмечает, что увеличение еженедельной физической активности может быть сложным для молодых людей из-за изменений в их жизни, таких как окончание школы, начало учёбы в колледже, работа и рождение детей.

Исследование показало, что чернокожие мужчины и женщины имеют разные траектории здоровья по сравнению с белыми. У чернокожих людей уровень активности снижается даже после 40 лет, в то время как у белых он стабилизируется. К 45 годам чернокожие женщины уже имеют более высокий уровень гипертонии, чем белые мужчины. К 60 годам около 80-90% чернокожих мужчин и женщин страдают от гипертонии, в то время как среди белых этот показатель составляет около 70%.

Исследователи объясняют эти различия множеством факторов, включая социально-экономические условия, профессиональные и семейные обязанности. Они отмечают, что, несмотря на то что молодые чернокожие люди могут активно заниматься спортом, внешние обстоятельства могут мешать им поддерживать этот уровень активности во взрослой жизни.

Таким образом, для эффективной профилактики гипертонии необходимо учитывать не только индивидуальные привычки, но и социальные и экономические факторы, которые могут влиять на возможность ведения активного образа жизни.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



