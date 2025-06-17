Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинжалы и Герань обрушились на Киев: аэропорт Жуляны охвачен огнём
Шезлонговая лихорадка: как российские туристы борются за место под солнцем в Турции
Обида без слов: как понять, что кошке больно от вашего поведения
Эти растения сводят с ума: разрастаются, выживают всё вокруг — и не сдаются
Снаружи — звонкий хруст, внутри — горячая лава: сырные палочки, которые тают в руках
Лишь выполнял поручения Собчак: звезда Дома-2 потребовала освободить журналиста Бигаева
Удивительное средство от выгоревшего газона лежит в сарае, а не в магазине
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Ироничный ответ на сплетни: как Агутин и Варум поставили точку в слухах о разводе

Секрет стройных ног: как использовать лестничный тренажёр на максимум

2:48
Спорт

Кардиотренажёры лестничного типа — степперы и климберы — на первый взгляд кажутся простыми, но именно в этом их сила. Эти устройства имитируют подъём по лестнице, задействуют сразу несколько групп мышц и отлично подходят для тренировок дома или в зале, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

Степпер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Степпер

Почему они так эффективны

  • Многофункциональность. На одном тренажёре можно не только развивать выносливость, но и проработать мышцы ног, ягодиц, пресса и даже рук.
  • Универсальность. Подходят и для начинающих, и для профессионалов.
  • Простота. Конструкция интуитивна, а занятия — безопасны.
  • Реабилитация и похудение. Часто используются в восстановительных и жиросжигающих программах.

Однако есть противопоказания: заболевания позвоночника, сердца, почек, печени, гипертония III степени и беременность после первого триместра.

Какие бывают модели

По размеру:

  • Полноразмерные — для залов.
  • Компактные — идеальны для дома.

По типу действия:

  • Механические — работают от ваших усилий.
  • Электромагнитные — регулируют нагрузку за счёт магнитов.

По функциональности:

  • Классические — имитация подъёма по лестнице.
  • Балансировочные — тренируют пресс и координацию.
  • Поворотные — подключают корпус.
  • Эллиптические — включают в работу и руки.

Какие мышцы включаются в работу

  • Ягодицы — работают почти как при приседаниях.
  • Бёдра — с помощью смены техники можно воздействовать на все участки.
  • Икры — формируются благодаря равномерной нагрузке.
  • Пресс и руки — подключаются на моделях с рычагами и поворотными стойками.

Кроме того, такие тренажёры развивают координацию — шаги по лестнице делают вас не только сильнее, но и ловче.

Важно: чтобы похудеть, тренировка должна длиться минимум 40 минут — жир начинает сгорать только через 30. При регулярных занятиях можно сбросить 3-5 кг в месяц.

Что делать новичкам

Инструктора советуют начинать с простого подъема, а затем переходить к упражнениям:

  • Подъем с акцентом на пятку — укрепляет ягодицы.
  • Боковой подъём — работает с боком бедра.
  • "Косичка" — задействует внутреннюю сторону бедра.
  • Подъем спиной — развивает координацию.
  • Использование рычагов — включает руки и корпус.

Степпер — безопасный старт для тех, кто хочет тренироваться с умом и без травм. Особенно полезно начать занятия под контролем специалиста, чтобы освоить технику и избежать ошибок.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами
Еда и рецепты
Забытое лакомство снова в моде — и готовится проще, чем вы думаете: попробуйте сами Аудио 
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Последние материалы
Египтяне не додумались: колёса могли изобрести для решения неожиданной проблемы
Свет вышел из-под контроля: как учёные нарушили законы физики
Сроки оплаты ЖКХ сдвинут: что изменится с новыми поправками — и почему это важно
Суши — праздник для одних и испытание для других
Секрет стройных ног: как использовать лестничный тренажёр на максимум
Новое приложение ворует деньги с карт — маскируется под Госуслуги и обманывает через NFC
Трамп сорвал саммит G7 и улетел: причина оказалась опаснее войны на Ближнем Востоке
Лето на кончиках пальцев: цвет, который превращает руки в карту сокровищ
Мерзликин высказался о разводе после 20 лет брака: ушедшее — не твоё
Удобрение, которое оживит кусты за пару дней — и это не химия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.