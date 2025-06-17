Секрет стройных ног: как использовать лестничный тренажёр на максимум

Кардиотренажёры лестничного типа — степперы и климберы — на первый взгляд кажутся простыми, но именно в этом их сила. Эти устройства имитируют подъём по лестнице, задействуют сразу несколько групп мышц и отлично подходят для тренировок дома или в зале, вне зависимости от возраста и уровня подготовки.
Однако есть противопоказания: заболевания позвоночника, сердца, почек, печени, гипертония III степени и беременность после первого триместра.
Кроме того, такие тренажёры развивают координацию — шаги по лестнице делают вас не только сильнее, но и ловче.
Важно: чтобы похудеть, тренировка должна длиться минимум 40 минут — жир начинает сгорать только через 30. При регулярных занятиях можно сбросить 3-5 кг в месяц.
Инструктора советуют начинать с простого подъема, а затем переходить к упражнениям:
Степпер — безопасный старт для тех, кто хочет тренироваться с умом и без травм. Особенно полезно начать занятия под контролем специалиста, чтобы освоить технику и избежать ошибок.
Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.