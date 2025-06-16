Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова ответила на обвинения в алкогольном опьянении на сцене
Он жил до появления Земли? Учёные нашли последнего общего предка жизни
Прокачай тело, даже если никогда не занимался спортом: тренировка мышц кора для новичков
Перец без пересадки: дачный лайфхак, который экономит силы и даёт плоды раньше
Мерзликин разводится после 20 лет брака: что скрывает фото с тренером по скалолазанию
Этот водный парк стал хитом лета — всего в часе езды от Чехии
Лицо как новенькое: гримасы, которые делают кожу моложе
Опасность в каждом стейке: почему металлическая щётка для гриля — это прошлый век
Ваш банк может снять деньги без вашего согласия: в каких случаях это законно

Пока одни страдают в зале, другие худеют под пледом: комфортный способ начать тренироваться дома

2:12
Спорт

Ты уже не раз обещала себе начать тренироваться дома, но снова откладываешь? Эти советы помогут перестать ждать понедельника и наконец включить спорт в свою повседневность. Без стресса, без дорогого оборудования — и в твоём темпе.

Женщина занимается йогой в компании своего питомца
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина занимается йогой в компании своего питомца

Преврати уголок дома в мини-зал

  • Постели коврик, положи рядом гантели и повесь на стул спортивную форму. Всё должно быть на виду — чтобы не искать, а просто взять и начать.

Сделай план

  • Выдели немного времени на выходных, чтобы составить тренировочное расписание, выбрать упражнения и подумать, как всё впишется в твой день.

Начни с того, что нравится

  • Надень любимую форму, включи бодрую музыку и просто подвигайся — потанцуй, поприседай. Главное — не заставлять себя, а войти в ритм.

Хватит и 10 минут

  • Не ищи целый час — даже 10 минут активных движений с собственным весом (приседания, отжимания, берпи) — уже отличный вклад в здоровье.

Экспериментируй

  • Дома можно всё: йога, тай-бо, зумба, стретчинг. Никто не видит — только ты и, возможно, кот. Пробуй разные форматы — и найдёшь свой.

Держи снаряжение на виду

  • Положи гантели возле дивана или эспандер у телевизора. Пусть они постоянно напоминают: тренироваться можно прямо сейчас.

Не бойся заменить оборудование

  • Пока нет снарядов — используй бутылки с водой или полотенце. Всё, что тяжёлое и под рукой — годится.

Или собери базовый набор

  • Коврик, наборные гантели, резинки и скакалка — этого достаточно для полноценных домашних тренировок без лишних затрат и громоздких тренажёров.

Установи реальные цели

  • Заниматься каждый день не обязательно. Даже тренировки по выходным уже дают результат — главное, чтобы они были регулярными и в радость.

Главное — не идеально, а стабильно

Секрет в том, чтобы не ждать вдохновения или покупки идеального коврика. А просто начать. Хоть на 10 минут. Хоть без формы. Ведь движение — это и есть жизнь.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Последние материалы
Ваш банк может снять деньги без вашего согласия: в каких случаях это законно
Налей это — и гости останутся на ночь: лучшие летние коктейли с квасом, арбузом и сорбетом
Не только чайки: неожиданная битва за шашлык на пляже Владивостока
Пока одни страдают в зале, другие худеют под пледом: комфортный способ начать тренироваться дома
Как оживить машину за 5 минут без эвакуатора и сервиса
5 фильмов, которые Кольтаи Роберт считает лучшими: их стоит пересмотреть
Диетологи в шоке: вот почему нужно есть черешню каждый день – секрет раскрыт
ЕС готовится отказаться от ядерного топлива из России: на кону — 240 миллиардов евро
Смейтесь чаще — и будете здоровы: врачи раскрыли неожиданный эффект для организма
Правительство Украины под ударом: офис Зеленского готовит отставку Шмыгаля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.