Новая энергия после 50: простые йога-асаны для тела, суставов и настроения

Мягкая йога может стать именно тем, чего не хватало вашему телу и настроению после 50. Не нужно растягиваться в шпагат или вставать в мостик — эти асаны созданы для комфорта, спокойствия и оздоровления. Плюс: их можно делать дома, без сложного инвентаря.
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Спортивная женщина
Почему стоит начать сейчас
Йога снижает уровень тревожности, улучшает сон и настроение.
Помогает справиться с проявлениями менопаузы.
Укрепляет мышцы, кости и суставы, снижает риск травм.
Является профилактикой варикоза, остеопороза и гипертонии.
Достаточно 2-3 занятий в неделю, чтобы почувствовать разницу. Главное — подходить к практике с уважением к своему телу, без спешки и через дыхание.
Что понадобится
Коврик, йога-блок (подойдёт книга или плотная подушка), тишина и немного терпения. Практиковать лучше утром или через 2-3 часа после еды.
Простые асаны для женщин 50+
Кошка-корова: мягко разогревает позвоночник.
Собака мордой вниз: возвращает бодрость и снимает усталость ног.
Уттанасана: помогает при тревожности, тянет заднюю поверхность тела.
Пашчимоттанасана: успокаивает и стимулирует органы брюшной полости.
Скрутка (Маричиасана): активирует пищеварение и снижает боль в спине.
Полумост: укрепляет ягодицы и поясницу.
Шавасана: абсолютное расслабление и восстановление.
Йога без возраста
Йога для женщин 50+ - это путь к гармонии с телом. Здесь важны не идеальные формы, а внимание к себе, дыхание и умение слышать своё тело. Никогда не поздно начать — особенно, если с этого начинается новая энергия жизни.
Уточнения
Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.