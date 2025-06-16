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Новая энергия после 50: простые йога-асаны для тела, суставов и настроения

Спорт

Мягкая йога может стать именно тем, чего не хватало вашему телу и настроению после 50. Не нужно растягиваться в шпагат или вставать в мостик — эти асаны созданы для комфорта, спокойствия и оздоровления. Плюс: их можно делать дома, без сложного инвентаря.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Почему стоит начать сейчас

  • Йога снижает уровень тревожности, улучшает сон и настроение.
  • Помогает справиться с проявлениями менопаузы.
  • Укрепляет мышцы, кости и суставы, снижает риск травм.
  • Является профилактикой варикоза, остеопороза и гипертонии.

Достаточно 2-3 занятий в неделю, чтобы почувствовать разницу. Главное — подходить к практике с уважением к своему телу, без спешки и через дыхание.

Что понадобится

Коврик, йога-блок (подойдёт книга или плотная подушка), тишина и немного терпения. Практиковать лучше утром или через 2-3 часа после еды.

Простые асаны для женщин 50+

  • Кошка-корова: мягко разогревает позвоночник.
  • Собака мордой вниз: возвращает бодрость и снимает усталость ног.
  • Уттанасана: помогает при тревожности, тянет заднюю поверхность тела.
  • Гора (Тадасана): формирует осанку.
  • Воин 1 и 2 - укрепляют бёдра, пресс, спину.
  • Треугольник (Уттхита Триконасана): мягко тянет бока, улучшает пищеварение.
  • Посох (Дандасана): вытягивает позвоночник, улучшает осанку.
  • Пашчимоттанасана: успокаивает и стимулирует органы брюшной полости.
  • Скрутка (Маричиасана): активирует пищеварение и снижает боль в спине.
  • Полумост: укрепляет ягодицы и поясницу.
  • Шавасана: абсолютное расслабление и восстановление.

Йога без возраста

Йога для женщин 50+ - это путь к гармонии с телом. Здесь важны не идеальные формы, а внимание к себе, дыхание и умение слышать своё тело. Никогда не поздно начать — особенно, если с этого начинается новая энергия жизни.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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