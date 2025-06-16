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Гимнастика для беременных по триместрам: как двигаться с комфортом и готовиться к родам

1:50
Спорт

Беременность — не повод отказываться от движения. Напротив: правильно подобранная гимнастика помогает чувствовать себя бодрой, улучшает самочувствие и подготавливает тело к родам. Главное — выбирать упражнения, соответствующие сроку беременности, и не забывать консультироваться с врачом.

Беременная женщина делает гимнастику на фитболе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Беременная женщина делает гимнастику на фитболе

Первый триместр: укрепляем тело

На ранних сроках можно позволить себе чуть больше активности. Отлично подойдут:

  • Приседания с жимом гантелей вверх: задействуют мышцы ног и плеч.
  • Однорукий жим стоя: развивает координацию.
  • Поза "птица" на четвереньках: укрепляет спину и пресс.
  • Боковая планка: если чувствуете силы, можно выполнять по 5 раз на каждую сторону.

Второй триместр: мягкость и контроль

Живот уже заметен, поэтому акцент — на плавные движения:

  • Разведение рук в наклоне: укрепляет спину и осанку.
  • Чередование жимов вперёд: помогает поддерживать тонус рук.
  • Катание фитбола ногами: безопасное упражнение для ног и пресса.
  • Кегель: тренируем тазовое дно, начиная с 10 секунд удержания.

Третий триместр: расслабление и дыхание

Фокус смещается на разгрузку позвоночника и подготовку к родам:

  • "Злой кот" на четвереньках: помогает при боли в пояснице.
  • "Мостик" лёжа: укрепляет таз и спину.
  • Глубокое дыхание на фитболе: снижает тревожность, улучшает насыщение кислородом.
  • Турецкая поза у фитбола: мягко растягивает грудные мышцы.

Главное — по ощущениям

Никаких перегрузок, максимум комфорта. Упражнения не должны вызывать дискомфорт или напряжение. И помните: отдых между подходами не менее важен, чем сами движения.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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