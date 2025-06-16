Гимнастика для беременных по триместрам: как двигаться с комфортом и готовиться к родам

Беременность — не повод отказываться от движения. Напротив: правильно подобранная гимнастика помогает чувствовать себя бодрой, улучшает самочувствие и подготавливает тело к родам. Главное — выбирать упражнения, соответствующие сроку беременности, и не забывать консультироваться с врачом.
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Беременная женщина делает гимнастику на фитболе
Первый триместр: укрепляем тело
На ранних сроках можно позволить себе чуть больше активности. Отлично подойдут:
Приседания с жимом гантелей вверх: задействуют мышцы ног и плеч.
Однорукий жим стоя: развивает координацию.
Поза "птица" на четвереньках: укрепляет спину и пресс.
Боковая планка: если чувствуете силы, можно выполнять по 5 раз на каждую сторону.
Второй триместр: мягкость и контроль
Живот уже заметен, поэтому акцент — на плавные движения:
Разведение рук в наклоне: укрепляет спину и осанку.
Чередование жимов вперёд: помогает поддерживать тонус рук.
Катание фитбола ногами: безопасное упражнение для ног и пресса.
Кегель: тренируем тазовое дно, начиная с 10 секунд удержания.
Третий триместр: расслабление и дыхание
Фокус смещается на разгрузку позвоночника и подготовку к родам:
"Злой кот" на четвереньках: помогает при боли в пояснице.
"Мостик" лёжа: укрепляет таз и спину.
Глубокое дыхание на фитболе: снижает тревожность, улучшает насыщение кислородом.
Турецкая поза у фитбола: мягко растягивает грудные мышцы.
Главное — по ощущениям
Никаких перегрузок, максимум комфорта. Упражнения не должны вызывать дискомфорт или напряжение. И помните: отдых между подходами не менее важен, чем сами движения.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.