800 калорий исчезают за час — и колени не жалуются: тренажёр, который заменяет тренера

Эллиптический тренажёр — настоящая находка для тех, кто хочет совместить кардио и силовую нагрузку, не подвергая суставы риску. Его движение повторяет ходьбу и бег, но без ударов и рывков: стопы остаются на педалях, нагрузка распределяется равномерно, а спина и колени остаются в безопасности.
Такой тренажёр не только сжигает до 800 ккал за час, но и бережёт здоровье. Он тренирует всё тело: спину, ноги, пресс, ягодицы и руки. Отличное решение для тех, кто хочет похудеть, подтянуть мышцы и укрепить сердце без риска травм.
Следите за самочувствием. Если появились одышка, головокружение или боль в груди — сразу прекратите тренировку и восстановитесь. Ваше тело — главный ориентир.
Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
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