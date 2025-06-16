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800 калорий исчезают за час — и колени не жалуются: тренажёр, который заменяет тренера

1:41
Спорт

Эллиптический тренажёр — настоящая находка для тех, кто хочет совместить кардио и силовую нагрузку, не подвергая суставы риску. Его движение повторяет ходьбу и бег, но без ударов и рывков: стопы остаются на педалях, нагрузка распределяется равномерно, а спина и колени остаются в безопасности.

Эллиптические тренажёры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Эллиптические тренажёры

Такой тренажёр не только сжигает до 800 ккал за час, но и бережёт здоровье. Он тренирует всё тело: спину, ноги, пресс, ягодицы и руки. Отличное решение для тех, кто хочет похудеть, подтянуть мышцы и укрепить сердце без риска травм.

Но есть важные ограничения:

  • при хронических и онкологических заболеваниях, диабете и серьёзных проблемах с суставами — консультация врача обязательна;
  • во время беременности — только с разрешения специалиста.

Преимущества эллипсоида:

  • Подходит для людей с лишним весом и пожилых.
  • Не требует подготовки — движения интуитивны.
  • Развивает выносливость и улучшает работу сердца уже через месяц.

Новичкам стоит помнить:

  • Занимайтесь через 2 часа после еды или пробуждения.
  • Носите удобную, дышащую одежду и спортивную обувь.
  • Делайте лёгкую разминку — растяжка по 30 секунд на каждую группу мышц.
  • Начинайте с коротких занятий — максимум 40 минут без перерывов.

Следите за самочувствием. Если появились одышка, головокружение или боль в груди — сразу прекратите тренировку и восстановитесь. Ваше тело — главный ориентир.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train — воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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