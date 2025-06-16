Карьера или свобода: адвокат предупреждает Промеса о смертельной ловушке

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Опытный адвокат по уголовным делам Максим Калинов предостерег бывшего нападающего "Спартака" Квинси Промеса от возвращения в Нидерланды, если тот намерен продолжить футбольную карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Квинси Промес

Калинов считает, что вероятность ареста Промеса на родине крайне высока.

"Если Промес сейчас попадет в Нидерланды, более чем вероятно, что он будет арестован", — сказал Калинов.

Тем не менее, адвокат футболиста работает над различными стратегиями, которые могут помочь избежать экстрадиции. СМИ сообщают, что эта работа уже ведется, добавил юрист.

Промес дважды задерживался в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Нидерландов. В своей стране он был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям, но его сторона подала апелляцию. Недавно футболист заявил о готовности предстать перед судом в Нидерландах при условии, что ему будет предоставлена возможность продолжить карьеру и свободно перемещаться, сообщает Газета.Ru.

33-летний Промес провел значительную часть своей карьеры в московском "Спартаке". После первого задержания в ОАЭ его контракт с клубом был расторгнут из-за невозможности покинуть страну. В настоящее время он играет за "Дубай Юнайтед" в первой лиге ОАЭ.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.

