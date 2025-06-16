Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадочные морские оливки на пляже: природа посылает важный сигнал
Джунгли ревут — и не зря: зачем обезьяне нужен голос громче автосигнализации
Скрытые враги в вашем авто: из-за них бензобак пустеет быстрее, чем кошелёк
Как стюардессы выбирают тех, кто физически способен помочь в экстренных случаях
Как правильно обрезать томаты в июне
Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта
Как за 1 день навсегда избавиться от плесени на стенах без химии — проверенный способ
Оксана Самойлова оценила слова Гогунского о плохом настроении у женщин
Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём

Карьера или свобода: адвокат предупреждает Промеса о смертельной ловушке

1:22
Спорт

Опытный адвокат по уголовным делам Максим Калинов предостерег бывшего нападающего "Спартака" Квинси Промеса от возвращения в Нидерланды, если тот намерен продолжить футбольную карьеру.

Квинси Промес
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квинси Промес

Калинов считает, что вероятность ареста Промеса на родине крайне высока.

"Если Промес сейчас попадет в Нидерланды, более чем вероятно, что он будет арестован", — сказал Калинов.

Тем не менее, адвокат футболиста работает над различными стратегиями, которые могут помочь избежать экстрадиции. СМИ сообщают, что эта работа уже ведется, добавил юрист.

Промес дважды задерживался в Объединенных Арабских Эмиратах по запросу Нидерландов. В своей стране он был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям, но его сторона подала апелляцию. Недавно футболист заявил о готовности предстать перед судом в Нидерландах при условии, что ему будет предоставлена возможность продолжить карьеру и свободно перемещаться, сообщает Газета.Ru.

33-летний Промес провел значительную часть своей карьеры в московском "Спартаке". После первого задержания в ОАЭ его контракт с клубом был расторгнут из-за невозможности покинуть страну. В настоящее время он играет за "Дубай Юнайтед" в первой лиге ОАЭ.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Туризм
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Последние материалы
Карьера или свобода: адвокат предупреждает Промеса о смертельной ловушке
Джунгли ревут — и не зря: зачем обезьяне нужен голос громче автосигнализации
Как стюардессы выбирают тех, кто физически способен помочь в экстренных случаях
Как правильно обрезать томаты в июне
Скрытые враги в вашем авто: из-за них бензобак пустеет быстрее, чем кошелёк
Цуккини творят чудеса: секрет шоколадного кекса без вреда для фигуры раскрыт — предлагаем сразу два варианта
Как за 1 день навсегда избавиться от плесени на стенах без химии — проверенный способ
Оксана Самойлова оценила слова Гогунского о плохом настроении у женщин
Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём
Как выглядеть на миллион без лишних трат: секреты простого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.