Секрет раскрыт: этот стиль плавания исцеляет спину, словно волшебство

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Выбор стиля плавания зависит от поставленных целей, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Каждый стиль имеет свои особенности и преимущества. О них рассказал доцент кафедры морфологии Пироговского Университета Ярослав Гурин.

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Плавание на спине особенно полезно для выравнивания позвоночника и укрепления мышц спины. Этот стиль рекомендуется людям с искривлением позвоночника, гипертонией или респираторными заболеваниями, так как лицо остается над водой, что облегчает дыхание и уменьшает нагрузку на шею. Кроль является самым быстрым и энергозатратным стилем плавания. Он активно развивает выносливость и укрепляет мышцы груди, плеч, спины, пресса и ног. Кроль также эффективно сжигает калории, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет похудеть, улучшить физическую форму и тренировать сердечно-сосудистую систему. Однако этот стиль требует определенной подготовки и координации. Брасс - самый спокойный и экономичный стиль, подходящий для длительных заплывов без чрезмерной усталости. Он укрепляет ноги, спину и грудные мышцы, развивает координацию и ритмичность дыхания. Благодаря своей мягкой нагрузке, брасс идеально подходит для пожилых людей, начинающих пловцов, а также для тех, кто восстанавливается после травм или имеет проблемы с позвоночником. Баттерфляй - самый технически сложный и физически требовательный стиль плавания. Он обеспечивает мощную нагрузку на мышцы корпуса, плеч, спины и ног, развивая силу, гибкость и дыхательную выносливость. Этот стиль подходит только опытным и хорошо подготовленным пловцам, так как требует высокой координации и силы, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Для общего укрепления здоровья, восстановления и умеренной нагрузки рекомендуется брасс и плавание на спине. Для улучшения физической формы, похудения и повышения выносливости лучше выбрать кроль. Баттерфляй стоит включать в тренировки только при наличии достаточной подготовки и опыта. Оптимальным вариантом считается чередование различных стилей, что позволяет равномерно развивать все группы мышц и снижать утомляемость. Главное в плавании — комфорт, безопасность и регулярность занятий.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

