20% тренировки — в никуда: как твой смартфон крадёт силу и мотивацию

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Вы пришли качать мышцы — а в итоге прокачали только ленту соцсетей. Смартфон во время тренировки кажется безобидным. Но именно он способен снизить продуктивность почти на 20%, даже если вы выполняете все упражнения по плану. Как? Разбираемся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с гантелей смотрит в смартфон

Что делает телефон с вашим мозгом

Каждый раз, когда вы берёте смартфон между подходами, мозг переходит из режима фокусировки в рассеянное внимание. Это значит:

Концентрация падает.

Мотивация тает.

Тело "забывает" технику.

Нейронные связи, нужные для прогресса, разрываются.

Итог: прогресс тормозит, даже если вы держите план тренировок идеально.

Откуда цифра в минус 20%

Исследование Kent State University показало: у студентов, отвлекавшихся на смартфоны во время тренировки, снижались частота сердечных сокращений и уровень общей активности.

А данные Human Performance Lab Studies (HPLS) подтвердили: от 18 до 22% времени тренировки уходит на взаимодействие с телефоном — чаще всего на скроллинг и соцсети.

Как это отражается на теле

Плывёт техника: особенно на сложных базовых упражнениях.

особенно на сложных базовых упражнениях. Перерывы затягиваются: теряется темп, тренировка превращается в TikTok-сессию.

теряется темп, тренировка превращается в TikTok-сессию. Снижается интенсивность: без фокуса сложно выложиться до нужного уровня усилия.

Что с этим делать

Режим "не беспокоить" или авиарежим: избавьте себя от соблазнов.

избавьте себя от соблазнов. Поставьте таймер заранее: не тянитесь к телефону.

не тянитесь к телефону. Музыка без перебора: включили и забыли.

включили и забыли. Идеально: оставить телефон в сумке. За 40 минут без экрана ничего страшного не произойдёт — кроме реального прогресса.

Интересный факт

В фитнес-клубах, где телефоны запрещены, за 6 недель фиксируется улучшение результатов по числу подходов и снижению жира. Просто потому что фокус работает лучше, чем любое приложение.

Смартфон — не враг фитнеса. Но он точно не ваш помощник в зале.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

