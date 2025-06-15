20% тренировки — в никуда: как твой смартфон крадёт силу и мотивацию

Вы пришли качать мышцы — а в итоге прокачали только ленту соцсетей. Смартфон во время тренировки кажется безобидным. Но именно он способен снизить продуктивность почти на 20%, даже если вы выполняете все упражнения по плану. Как? Разбираемся.
Каждый раз, когда вы берёте смартфон между подходами, мозг переходит из режима фокусировки в рассеянное внимание. Это значит:
Итог: прогресс тормозит, даже если вы держите план тренировок идеально.
Исследование Kent State University показало: у студентов, отвлекавшихся на смартфоны во время тренировки, снижались частота сердечных сокращений и уровень общей активности.
А данные Human Performance Lab Studies (HPLS) подтвердили: от 18 до 22% времени тренировки уходит на взаимодействие с телефоном — чаще всего на скроллинг и соцсети.
В фитнес-клубах, где телефоны запрещены, за 6 недель фиксируется улучшение результатов по числу подходов и снижению жира. Просто потому что фокус работает лучше, чем любое приложение.
Смартфон — не враг фитнеса. Но он точно не ваш помощник в зале.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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