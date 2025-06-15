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20% тренировки — в никуда: как твой смартфон крадёт силу и мотивацию

2:11
Спорт

Вы пришли качать мышцы — а в итоге прокачали только ленту соцсетей. Смартфон во время тренировки кажется безобидным. Но именно он способен снизить продуктивность почти на 20%, даже если вы выполняете все упражнения по плану. Как? Разбираемся.

Девушка с гантелей смотрит в смартфон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с гантелей смотрит в смартфон

Что делает телефон с вашим мозгом

Каждый раз, когда вы берёте смартфон между подходами, мозг переходит из режима фокусировки в рассеянное внимание. Это значит:

  • Концентрация падает.
  • Мотивация тает.
  • Тело "забывает" технику.
  • Нейронные связи, нужные для прогресса, разрываются.

Итог: прогресс тормозит, даже если вы держите план тренировок идеально.

Откуда цифра в минус 20%

Исследование Kent State University показало: у студентов, отвлекавшихся на смартфоны во время тренировки, снижались частота сердечных сокращений и уровень общей активности.

А данные Human Performance Lab Studies (HPLS) подтвердили: от 18 до 22% времени тренировки уходит на взаимодействие с телефоном — чаще всего на скроллинг и соцсети.

Как это отражается на теле

  • Плывёт техника: особенно на сложных базовых упражнениях.
  • Перерывы затягиваются: теряется темп, тренировка превращается в TikTok-сессию.
  • Снижается интенсивность: без фокуса сложно выложиться до нужного уровня усилия.

Что с этим делать

  • Режим "не беспокоить" или авиарежим: избавьте себя от соблазнов.
  • Поставьте таймер заранее: не тянитесь к телефону.
  • Музыка без перебора: включили и забыли.
  • Идеально: оставить телефон в сумке. За 40 минут без экрана ничего страшного не произойдёт — кроме реального прогресса.

Интересный факт

В фитнес-клубах, где телефоны запрещены, за 6 недель фиксируется улучшение результатов по числу подходов и снижению жира. Просто потому что фокус работает лучше, чем любое приложение.

Смартфон — не враг фитнеса. Но он точно не ваш помощник в зале.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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