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Ломает чаще, чем штанга: вот какое движение самое опасное в зале

Спорт

Вы можете идеально приседать с 100 килограммами на плечах и в тот же день сорвать спину, просто наклонившись за бутылкой воды. Звучит абсурдно? А вот травматологи подтверждают: больше всего травм спины случается не на снаряде, а в "безобидных" движениях — наклоне без подготовки и контроля.

Тренажёрный зал
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренажёрный зал

Где зарыта опасность

Тело расслаблено

  • На тренировке вы следите за спиной, втягиваете пресс, включаете мышцы. А вот за гантелью тянетесь кое-как — спина скруглена, корпус скручен.

Без разминки и без мысли

  • Обычно наклоны происходят в начале тренировки, когда тело ещё "не проснулось". А любое резкое движение без подготовки — прямой путь к травме.

Неудобная траектория

  • Часто предмет лежит сбоку или позади. Вы разворачиваетесь, тянетесь, скручиваетесь — и вот уже нагрузка идёт не в ноги, а в уставший, обезвоженный диск.

Лёгкий вес = нулевая техника

  • С тяжёлым вы напряжены, а с лёгким — "да ща подниму". Именно это расслабление и убивает спину.

Что происходит при неправильном наклоне

Скруглённая спина + резкое движение = десятикратное увеличение давления на межпозвоночные диски. Добавьте сидячую работу, стресс, недосып — и диск не выдерживает. Результат:

  • Резкая боль (прострел).
  • Защемление нерва.
  • Выпадение диска.
  • Или хронический люмбаго.

И всё это — из-за наклона за 8-килограммовой гантелью.

Как наклоняться правильно даже за бутылкой воды

  • Встаньте лицом к предмету, не тянитесь из-под угла.
  • Опуститесь с ровной спиной, как при румынской тяге.
  • Подключите пресс даже если вес — 2 кг.
  • Подкатите гантель ногой поближе, если она далеко.
  • Работайте ногами, а не поясницей.
  • Избегайте скручиваний во время подъёма.

Это не паранойя. Это профилактика на десятилетия

Правильная техника — это не только "для камеры" или рекорда. Это привычка, которая может сберечь вашу спину на десятилетия вперёд. Поднимать с пола — это тоже упражнение. Просто незаметное, но важное.

Самые коварные травмы не громкие. Они тихо происходят, когда вы не думаете о теле.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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