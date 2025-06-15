Почему они так орут? Что крики в зале дают спортсменам на самом деле

Вас когда-нибудь пугали крики из соседнего угла тренажёрки? Или вы сами издавали этот гортанный "ААРРГХ", когда всё тело напряглось на последнем повторе? Знайте: это не безумие. Это наука в действии. Крик при физическом усилии — это не просто инстинкт, а рабочий инструмент, который реально усиливает результат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина-культурист кричит во время подъёма штанги

Что происходит с телом, когда вы кричите

Крик активирует симпатическую нервную систему — ту же, что включается в экстремальных ситуациях. Организм воспринимает мощный выдох со звуком как сигнал мобилизации. Что происходит внутри:

Всплеск адреналина: гормона, усиливающего приток энергии;

гормона, усиливающего приток энергии; Учащение сердцебиения: ускоряется кровоснабжение мышц;

ускоряется кровоснабжение мышц; Резкое усиление нервных импульсов: мышцы быстрее получают сигнал "работать".

А ещё крик помогает повысить внутрибрюшное давление — это защищает позвоночник при тяжёлых упражнениях (например, в приседаниях с весом).

Что доказали учёные

В Journal of Strength and Conditioning Research опубликованы результаты эксперимента: спортсмены, которые кричали во время подъёма максимального веса, показывали на 5-10% лучший результат, чем те, кто делал то же самое в тишине.

Это подтверждает то, что давно знают бойцы, каратисты и теннисисты: короткий выкрик — это быстрый способ мобилизации. Он фокусирует силу, снимает лишнее напряжение и "выпускает пар".

Как использовать крик правильно

Это не означает, что нужно устраивать представление в спортзале. Рабочий крик — это не истерика, а технический приём. Вот как им пользоваться:

Крик — это короткий и мощный выдох со звуком , как у спортсменов восточных единоборств.

, как у спортсменов восточных единоборств. Используйте его только в момент пикового усилия - например, на последнем повторе или при выходе на новый вес.

- например, на последнем повторе или при выходе на новый вес. Не злоупотребляйте - это приём для "особых случаев", а не фон для всей тренировки.

Почему это действительно работает

Крик — это физическая разгрузка, ментальная мобилизация и способ преодолеть психологический барьер. Когда мышцы уже почти отказали, а вес кажется неподъёмным, он может дать ту самую искру, которая позволяет сделать "ещё один" повтор.

Не стесняйтесь своего звука. Это не просто крик — это мгновенный усилитель силы, одобренный природой и подтверждённый наукой.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

