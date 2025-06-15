Выдыхай — и худей: как дыхание помогает терять килограммы

Вы можете не верить, но пока тренеры кричат: "Ещё пять повторов!", ваш организм тихо избавляется от жира самым неожиданным способом — через дыхание. Не с потом, не через слёзы, а буквально на каждом выдохе.
В 2014 году австралийский биохимик Рубен Меерман и профессор Эндрю Браун рассчитали, куда уходит жир при похудении. Цифры впечатляют:
То есть, когда вы "сжигаете" жир, он превращается в воду и CO₂. Воду вы теряете, а газ — выдыхаете.
Да, жир уходит через лёгкие. Но чтобы он туда попал, организму нужно "включить" обмен веществ:
Без этого организм не отдаст ни грамма — хоть задышись.
Вот что действительно помогает "выдыхать" жир:
Чтобы сжечь 1 кг жира, телу нужно:
Каждое кардио — буквально дыхательная сессия на сжигание жира.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.