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Выдыхай — и худей: как дыхание помогает терять килограммы

1:46
Спорт

Вы можете не верить, но пока тренеры кричат: "Ещё пять повторов!", ваш организм тихо избавляется от жира самым неожиданным способом — через дыхание. Не с потом, не через слёзы, а буквально на каждом выдохе.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Что уносит жир на самом деле

В 2014 году австралийский биохимик Рубен Меерман и профессор Эндрю Браун рассчитали, куда уходит жир при похудении. Цифры впечатляют:

  • 8,4 кг из 10: выдыхается в виде углекислого газа (CO₂),
  • Только 1,6 кг: покидает тело с жидкостями: потом, мочой и другими путями.

То есть, когда вы "сжигаете" жир, он превращается в воду и CO₂. Воду вы теряете, а газ — выдыхаете.

Но просто дышать — не вариант

Да, жир уходит через лёгкие. Но чтобы он туда попал, организму нужно "включить" обмен веществ:

  • Запустить процесс сжигания жира.
  • Создать дефицит калорий.
  • И обеспечить правильную работу гормонов.

Без этого организм не отдаст ни грамма — хоть задышись.

Как дышать так, чтобы худеть

Вот что действительно помогает "выдыхать" жир:

  • Кардио: бег, ходьба, танцы и всё, что заставляет вас дышать чаще.
  • Силовые тренировки: ускоряют обмен веществ даже после занятий.
  • Правильное дыхание: не задерживайте его во время упражнений!

Лайфхак в цифрах

Чтобы сжечь 1 кг жира, телу нужно:

  • Вдохнуть 29 кг кислорода,
  • И выдохнуть 28 кг углекислого газа.

Каждое кардио — буквально дыхательная сессия на сжигание жира.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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