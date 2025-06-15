Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдыхай — и худей: как дыхание помогает терять килограммы
Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея
Туристы исчезли, а бары опустели — что происходит с Паттайей на самом деле
Эти пионы сводят с ума: какие сорта зацветают пышно, ярко и раньше других
Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне
Йод, хлеб и сыворотка: огуречный ритуал, который срабатывает лучше любых удобрений
Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию
Открыла глаза перед уходом: отец Жанны Фриске вскрыл детали её последних минут
Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше

Минус 2 сантиметра за час: что тяжёлая тренировка делает с вашим ростом

1:54
Спорт

Поднимаете штангу — и… становитесь ниже? Звучит как шутка, но это реальный физиологический эффект. После интенсивной силовой тренировки человек может потерять до 2 см роста. К счастью — временно.

Приседания со штангой над головой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Приседания со штангой над головой

Почему вы усыхаете после зала?

Виноват позвоночник. Между позвонками находятся мягкие хрящевые диски, наполненные жидкостью. Под нагрузкой — особенно вертикальной — они сжимаются, теряя влагу. Это и приводит к временной "усадке" позвоночника.

  • Приседания, жимы, становая тяга и даже бег — всё это давит на спину.
  • В течение 1-1,5 часов тренировки рост может сократиться на 1-2 см.
  • У высоких людей эффект заметнее.

Это опасно

Нет. Это нормальное и обратимое явление. Достаточно полежать, поспать или даже просто посидеть — и всё восстановится.

  • Интересно: даже в обычный день человек "теряет" до 1,5 см роста из-за гравитации. Поэтому утром мы выше, чем вечером.

А если не отдыхать

Если постоянно перегружать спину и не давать ей восстанавливаться, это может ускорить износ межпозвоночных дисков. Поэтому:

  • Всегда следите за техникой.
  • Добавляйте дни отдыха.
  • Включайте упражнения на вытяжение и гибкость (висы, йога, плавание).

А как у профессионалов

Спортсмены, особенно тяжелоатлеты и военные, реально теряют в росте до 2 см после соревнований. Но всё возвращается на место после сна и отдыха.

Тренировка действительно делает вас чуть ниже — но только временно. Главное — отдыхать и не забывать вытягиваться. Ну и ещё один повод спать не меньше 7-8 часов.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Выдыхай — и худей: как дыхание помогает терять килограммы
Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея
Туристы исчезли, а бары опустели — что происходит с Паттайей на самом деле
Эти пионы сводят с ума: какие сорта зацветают пышно, ярко и раньше других
Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне
Йод, хлеб и сыворотка: огуречный ритуал, который срабатывает лучше любых удобрений
Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию
Открыла глаза перед уходом: отец Жанны Фриске вскрыл детали её последних минут
Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше
Фармацевтические гиганты платят миллиарды: как китайские компании покоряют мировой рынок биотехнологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.