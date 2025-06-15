Минус 2 сантиметра за час: что тяжёлая тренировка делает с вашим ростом

Поднимаете штангу — и… становитесь ниже? Звучит как шутка, но это реальный физиологический эффект. После интенсивной силовой тренировки человек может потерять до 2 см роста. К счастью — временно.
Виноват позвоночник. Между позвонками находятся мягкие хрящевые диски, наполненные жидкостью. Под нагрузкой — особенно вертикальной — они сжимаются, теряя влагу. Это и приводит к временной "усадке" позвоночника.
Нет. Это нормальное и обратимое явление. Достаточно полежать, поспать или даже просто посидеть — и всё восстановится.
Если постоянно перегружать спину и не давать ей восстанавливаться, это может ускорить износ межпозвоночных дисков. Поэтому:
Спортсмены, особенно тяжелоатлеты и военные, реально теряют в росте до 2 см после соревнований. Но всё возвращается на место после сна и отдыха.
Тренировка действительно делает вас чуть ниже — но только временно. Главное — отдыхать и не забывать вытягиваться. Ну и ещё один повод спать не меньше 7-8 часов.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.