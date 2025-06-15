Минус 2 сантиметра за час: что тяжёлая тренировка делает с вашим ростом

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Поднимаете штангу — и… становитесь ниже? Звучит как шутка, но это реальный физиологический эффект. После интенсивной силовой тренировки человек может потерять до 2 см роста. К счастью — временно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приседания со штангой над головой

Почему вы усыхаете после зала?

Виноват позвоночник. Между позвонками находятся мягкие хрящевые диски, наполненные жидкостью. Под нагрузкой — особенно вертикальной — они сжимаются, теряя влагу. Это и приводит к временной "усадке" позвоночника.

Приседания, жимы, становая тяга и даже бег — всё это давит на спину.

В течение 1-1,5 часов тренировки рост может сократиться на 1-2 см.

У высоких людей эффект заметнее.

Это опасно

Нет. Это нормальное и обратимое явление. Достаточно полежать, поспать или даже просто посидеть — и всё восстановится.

Интересно: даже в обычный день человек "теряет" до 1,5 см роста из-за гравитации. Поэтому утром мы выше, чем вечером.

А если не отдыхать

Если постоянно перегружать спину и не давать ей восстанавливаться, это может ускорить износ межпозвоночных дисков. Поэтому:

Всегда следите за техникой.

Добавляйте дни отдыха.

Включайте упражнения на вытяжение и гибкость (висы, йога, плавание).

А как у профессионалов

Спортсмены, особенно тяжелоатлеты и военные, реально теряют в росте до 2 см после соревнований. Но всё возвращается на место после сна и отдыха.

Тренировка действительно делает вас чуть ниже — но только временно. Главное — отдыхать и не забывать вытягиваться. Ну и ещё один повод спать не меньше 7-8 часов.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

