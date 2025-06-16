Уникальное упражнение для плоского живота: ускорит похудение и избавит от боков

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Фитнес-специалист Ирина Ротач в интервью Men Today поделилась эффективным методом борьбы с лишними килограммами на животе и боках.

Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

По ее словам, одним из самых результативных упражнений являются боковые наклоны. Она объяснила, что для правильного выполнения стоит встать прямо, контролируя положение поясницы, чтобы не было излишнего прогиба.

Затем следует медленно наклоняться поочередно влево и вправо под углом около 45 градусов, делая по 20 повторений на каждую сторону.

Эксперт подчеркнула, что такие наклоны способны значительно ускорить процесс избавления от жировых отложений в проблемных зонах, однако эффективность тренировок напрямую зависит от комплексного подхода.

Она отметила, что занятия спортом должны сочетаться с правильным питанием и ведением здорового образа жизни в целом, чтобы добиться желаемых результатов и сохранить их надолго.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

