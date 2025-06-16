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Фитнес лайфхак: как получить максимум, тренируясь меньше

1:53
Спорт

Главное в тренировках — не их длительность и не выносливость, а баланс. Об этом напомнил фитнес-эксперт Станислав Милославский в интервью "Татар-информ".

Мужчина тренируется в зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина тренируется в зале

По его словам, многие продолжают допускать одну и ту же стратегическую ошибку: забывают, что интенсивность, объем и частота — это взаимозависимые переменные.

Хотите тренироваться чаще? Уменьшайте нагрузку

Милославский подчеркнул: на эффективность тренировок влияют сразу три ключевых параметра — интенсивность (то есть процент от максимального веса, с которым вы работаете), объем (сколько подходов и упражнений делаете за занятие) и частота (сколько раз в неделю вы тренируетесь).

И если вы увеличиваете один из этих показателей, два других нужно снижать. Например, если решили заниматься по пять раз в неделю, логично будет сократить и интенсивность, и общий объем нагрузки, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Лучше по чуть-чуть, чем сразу — и в нокаут

Фитнес-эксперт также предостерёг от желания "убиться" за одну тренировку. По его мнению, куда разумнее распределить нагрузку на неделю. Вместо того чтобы выжимать максимум за один раз и потом лежать с болью в мышцах, он предлагает разделить общий объем.

Так, понедельник, среда и пятница могут стать днями для равномерных мини-сессий: по 30% от общей нагрузки — и ни одного перетренированного дня.

Индивидуальный подход — а не шаблон из интернета

Милославский напомнил, что универсальных схем не существует. Выбор формата занятий зависит от физической подготовки и уровня восстановления.

Чем точнее программа подстроена под конкретного человека, тем меньше риск выгорания и травм.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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