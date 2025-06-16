Минус 10 лет на вид: как нужно тренироваться после 40 лет

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После 40 лет организм начинает по-другому реагировать на физическую нагрузку — и тем, кто хочет оставаться в форме, стоит менять стратегию. Об этом рассказал спортивный физиолог Кейт Бэрд из нью-йоркской Больницы специальной хирургии. Его советы приводит издание Men Today.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

150 минут в неделю — но не любых

Бэрд напомнил: базовая рекомендация для людей среднего возраста — не менее 150 минут умеренной активности в неделю. Но добиться подтянутой фигуры только за счёт прогулок или йоги не получится.

Эксперт советует включать в программу аэробные тренировки и сессии HIIT — интервальной нагрузки с высокой интенсивностью. Такой подход помогает сжигать жир и улучшает обмен веществ.

Меняйте тренировки, как гардероб — регулярно

По словам Бэрда, организм быстро адаптируется к одинаковой нагрузке. Чтобы тело продолжало меняться, тренировки нужно варьировать — чередовать тип активности и уровень сложности не только изо дня в день, но и от недели к неделе.

Физиолог подчеркнул: силовые упражнения — особенно важный элемент фитнес-программы после 40. Но подойти к ним стоит с умом. По его мнению, наибольшую пользу приносят многосуставные движения, которые задействуют сразу несколько групп мышц.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

