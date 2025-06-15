Максимальный вес, который способен поднять человек: мифы и реальность

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Люди бьют рекорд за рекордом — но существует ли абсолютный предел тому, сколько может поднять человеческое тело? Ответ — сложнее, чем кажется. По словам специалистов, вычислить его точно практически невозможно: слишком много факторов вступают в игру.

Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жим штанги над головой

Полтонны и больше: реальные рекорды

В мире тяжёлой атлетики давно уже пройдены, казалось бы, недостижимые отметки. В 2016 году британец Эдди Холл потряс мир, став первым человеком, которому удалось выполнить становую тягу с весом 500 кг. Позже он признался, что был на грани потери сознания из-за давления — настолько велика была нагрузка на организм.

Через четыре года этот рекорд пал. Исландец Хафтор Бьёрнссон, знакомый широкой публике как Гора из "Игры престолов", сумел выжать 501 кг. До сих пор это достижение остаётся эталоном. Ни один другой спортсмен не смог повторить или превзойти его.

А вот абсолютный рекорд по весу, поднятому человеком, принадлежит канадцу Греггу Эрнсту. В 1993 году он поднял платформу с двумя автомобилями и пассажирами, общий вес — 2422 кг. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса и до сих пор никем не побито.

Где же граница?

Профессор клинической физиотерапии Университета Южной Калифорнии Э. Тодд Шредер считает, что установить чёткий предел почти невозможно. Всё упирается не только в мышцы, но и в мозг.

Вопрос действительно комплексный. Как объясняет сайт LiveScience, предел силы определяется не только размерами мышц, но и их способностью сокращаться (за счёт белков актина и миозина), а также устойчивостью к боли. И если первые два пункта можно развить тренировками, то третий — психологический — подчас решает всё.

Так, исследование 2020 года, опубликованное в журнале Impulse, показало: положительная визуализация помогает увеличивать силу. Студенты, которые ежедневно представляли, как поднимают вес выше своего максимума, за три недели улучшили результаты почти вдвое сильнее, чем те, кто этого не делал.

Уточнения

Мы́шечная си́ла — способность человека преодолевать внешнее сопротивление (или противостоять ему) за счёт мышечных усилий (напряжений).

