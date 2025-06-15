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Топ-2 упражнения для мощного трицепса — без единого похода в зал

2:23
Спорт

Сильные и подтянутые руки — не только эстетика, но и практичность. Уверенно поднимать сумки, справляться с тяжёлой дверью, чувствовать силу и контроль в теле — всё это начинается с одного ключевого участка мышц: трицепсов.

Мужчина делает жим гантелями
Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает жим гантелями

Для их тренировки совсем не нужно тратиться на абонемент в зал или покупать гантели. Всё, что потребуется — устойчивый стул, немного пространства и ваше собственное тело.

Почему именно трицепс?

Трицепс — это та самая мышца, которая отвечает за заднюю часть руки. Именно она формирует чёткий контур, предотвращает дряблость и играет важную роль в повседневной силе. Когда трицепсы активны и натренированы, вы ощущаете стабильность в плечах и меньше устаете от бытовых задач. Именно поэтому регулярная работа над этой зоной важна не меньше, чем тренировка пресса или спины.

Упражнение, которое можно делать прямо сейчас

Одно из самых эффективных движений для трицепса в домашних условиях — отжимание от стула. Это классика, которая не теряет своей силы. Садитесь на прочную поверхность, выносите таз вперёд, опираясь на руки, и начинайте мягко опускаться вниз, сгибая локти под прямым углом, пишет uai.com.br.

Это движение даёт сильную изоляцию задней части руки, активируя мышцу уже с первых повторений. Если вы только начинаете, держите ноги согнутыми. Если хотите большего — выпрямляйте их или кладите что-то тяжёлое на бёдра. Делайте медленно, с контролем, и не забывайте дышать.

Второе упражнение — почти как обычное отжимание, но с одним нюансом

Когда вы пробуете отжиматься, поставьте руки близко друг к другу, прямо под грудью. Большие и указательные пальцы можно соединить, образуя ромб. Именно такая постановка заставляет трицепсы включаться по максимуму. Важно держать локти ближе к телу и сохранять прямую линию от головы до пяток.

Если это слишком сложно — опуститесь на колени, не теряя технику. Даже 6-8 повторений дадут мощный отклик в мышцах. Со временем вы сможете делать больше, быстрее и увереннее.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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