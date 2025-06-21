Мощные мускулы после 45 лет: этот фрукт сохранит ваши мышцы

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Сбалансированная диета играет в поддержании мышечной массы основополагающую роль, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами для функционирования и сохранения мышц.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Среди продуктов, которые выделяются в этом контексте, чернослив набирает популярность благодаря своим питательным свойствам и пользе для здоровья. Кроме того, недавние исследования показывают, что регулярное употребление этого фрукта может помочь уменьшить воспаление и контролировать вес тела по мере старения.

Потеря мышечной массы, известная как саркопения, является распространенным явлением во время старения. Чтобы минимизировать этот процесс, эксперты рекомендуют включать в свой рацион продукты, богатые белком и микроэлементами.

Помимо того, что чернослив является источником энергии, он содержит комбинацию элементов, которые способствуют здоровью мышц и костей, и особенно рекомендуется людям старше 45 лет. Он также может помочь улучшить обмен веществ благодаря наличию антиоксидантов.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.

