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Просыпаться легко, как будто вам 18 лет: эта растяжка избавит от боли в ногах по утрам

3:38
Спорт

Пробуждение с болью в стопе — распространенная ситуация, которая может затруднить начало дня. Этот дискомфорт, который обычно ощущается при первых шагах после подъема с постели, может быть связан с разными причинами, среди которых подошвенный фасциит — одна из самых распространенных. Вот как с этим справиться.

Босая нога и розовый кроссовок
Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Босая нога и розовый кроссовок

Это состояние обычно поражает взрослых, которые много ходят, будь то работа, занятия спортом или ношение неподходящей обуви.

Распознавание симптомов и обращение за профессиональной помощью имеют важное значение для предотвращения осложнений и обеспечения облегчения дискомфорта в повседневной жизни.

Подошвенный фасциит может возникнуть из-за нескольких факторов, которые увеличивают перегрузку подошвы стопы. Среди наиболее распространенных:

  • Занятия ударными видами спорта, такими как бег и прыжки;
  • Постоянное использование обуви без достаточной поддержки или амортизации;
  • Избыточный вес тела, увеличивающий давление на стопы;
  • Анатомические изменения, включая плоские или сильно изогнутые стопы;
  • Длительное стояние на ногах, особенно на твердых поверхностях.

Эти факторы, по отдельности или вместе, способствуют появлению небольших поражений в подошвенной фасции и развитию воспалительного процесса, характерного для этой патологии.

Как определить, является ли подошвенный фасциит причиной утренней боли в стопе?

Хотя подошвенный фасциит является повторяющейся причиной утренней боли, другие состояния могут вызывать похожие симптомы, такие как пяточные шпоры, артрит и изменения нервов. Чтобы распознать подошвенный фасциит, обратите внимание на такие признаки, как:

  • Сильная боль в подошве стопы, особенно в области, близкой к пятке;
  • Усиление дискомфорта при первых шагах дня;
  • Частичное облегчение симптомов при движении стопы;
  • Возможно, чувство скованности или небольшой припухлости в пораженной области.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо обратиться за медицинской помощью для подтверждения диагноза и начала правильного лечения.

Основные рекомендации включают:

  • Выбирайте подходящую обувь с хорошей поддержкой и амортизацией;
  • Контролируйте вес тела, избегая перегрузки стоп;
  • Ежедневно делайте растяжки для подошвенной фасции, икры и лодыжки;
  • Избегайте длительного стояния, делайте перерывы для отдыха;
  • Выбирайте ровные поверхности и избегайте твердого пола босиком.

Простые упражнения, такие как массаж подошвы стопы небольшим мячом и растяжка икроножных мышц, можно выполнять дома, чтобы улучшить гибкость и силу стоп. В более стойких случаях для эффективного восстановления важно руководство физиотерапевта.

Хотя подошвенный фасциит является частой причиной утренней боли в стопе, следует также учитывать и другие состояния, такие как воспаление суставов, проблемы с сухожилиями и неврологические состояния.

Обратите внимание на интенсивность, частоту и продолжительность дискомфорта.

Если дискомфорт постоянный или затрудняет повседневную деятельность, обратитесь за профессиональной оценкой для точной диагностики и соответствующего лечения.

Небольшие изменения в вашем распорядке дня могут иметь большое значение для вашего благополучия и энергии прямо в начале дня.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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