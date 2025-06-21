Мощная утренняя привычка для преобразования энергии: вы не узнайте себя уже через месяц

После нескольких часов голодания во время сна организму нужна энергия, чтобы восстановить свои функции и возобновить деятельность с энергией и концентрацией рано утром.
Начало дня со сбалансированного приема пищи может оказать прямое влияние на ваше настроение и самочувствие. Сложные углеводы, белки и клетчатка помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы, избегая резких колебаний, которые вызывают усталость и раздражение.
Кроме того, такие питательные вещества, как витамины группы В, содержащиеся в яйцах и цельных зернах, связаны с выработкой веществ, способствующих благополучию. Полноценный завтрак способствует большему эмоциональному равновесию и более легкой рутине.
Эта еда также улучшает когнитивные способности, особенно у детей и взрослых, которые учатся или работают. Вот некоторые доказанные преимущества:
Чтобы обеспечить все преимущества, важно готовить разнообразный и питательный завтрак. Включите продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновой хлеб и фрукты, чтобы помочь сытости и работе кишечника.
Также добавьте:
Источники белка, такие как яйца, йогурт или обезжиренный сыр
Полезные жиры, содержащиеся в семенах, орехах и авокадо
Жидкость, например, несладкий чай или кофе, чтобы помочь с гидратацией.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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