Мощная утренняя привычка для преобразования энергии: вы не узнайте себя уже через месяц

1:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

После нескольких часов голодания во время сна организму нужна энергия, чтобы восстановить свои функции и возобновить деятельность с энергией и концентрацией рано утром.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каша с клубникой

Начало дня со сбалансированного приема пищи может оказать прямое влияние на ваше настроение и самочувствие. Сложные углеводы, белки и клетчатка помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы, избегая резких колебаний, которые вызывают усталость и раздражение.

Кроме того, такие питательные вещества, как витамины группы В, содержащиеся в яйцах и цельных зернах, связаны с выработкой веществ, способствующих благополучию. Полноценный завтрак способствует большему эмоциональному равновесию и более легкой рутине.

Эта еда также улучшает когнитивные способности, особенно у детей и взрослых, которые учатся или работают. Вот некоторые доказанные преимущества:

Улучшение внимания, памяти и обучения

Профилактика метаболических заболеваний, таких как диабет 2 типа

Уменьшение желания есть продукты, богатые сахаром.

Чтобы обеспечить все преимущества, важно готовить разнообразный и питательный завтрак. Включите продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновой хлеб и фрукты, чтобы помочь сытости и работе кишечника.

Также добавьте:

Источники белка, такие как яйца, йогурт или обезжиренный сыр

Полезные жиры, содержащиеся в семенах, орехах и авокадо

Жидкость, например, несладкий чай или кофе, чтобы помочь с гидратацией.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

