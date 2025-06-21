Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ядерные технологии нового поколения: как MARVEL открывает новые возможности
Как 3000 рублей в месяц могут принести вам 2,2 млн к пенсии: эксперт о накоплениях
Гниют даже стоя на месте: эти машины — чемпионы по внутренней коррозии
Хэмилтон и Леклер сели на Ferrari F80: самая быстрая машина, на которой я ездил
Вся правда о пилингах летом: чем они опасны и какие из них всё-таки разрешены
Цены на жильё в России тормозят — но застройщики готовят ответ
Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью
Слишком дорогие гости: как туристы рискуют попасть в чёрный список Японии
Эти машины не ломаются — они просто сводят с ума владельцев

Секрет сильных, рельефных ягодиц: эта тренировка прокачает по максимуму

1:54
Спорт

Укреплять ягодицы необходимо для защиты поясницы, стабилизации бедер и улучшения качества ежедневных движений. Это напрямую влияет на предотвращение боли, улучшение походки и повышение производительности в различных физических нагрузках.

Девушка занимается спортом
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

Такие упражнения, как приседания, выпады и мостики, являются наиболее эффективными для комплексной активации ягодиц. Например, приседания задействуют большие группы мышц одновременно, укрепляя как ягодицы, так и бедра. Мосты отлично подходят для тех, кто хочет сосредоточиться непосредственно на задней области.

Выпады способствуют мышечному балансу и координации, в то время как румынская становая тяга активирует всю заднюю цепь. Также стоит включить боковые подъемы ног и упражнения на блок ягодиц, которые фокусируются на средней и малой ягодичных мышцах, которые важны для стабильности бедер и предотвращения дисбаланса.

Хорошая программа должна сочетать сложные и изолированные упражнения, тренировки должны проводиться два или три раза в неделю. Чередование дней отдыха необходимо для восстановления и роста мышц. Идеал — адаптировать интенсивность и выбор движений в соответствии с уровнем каждого человека.

Вот пример эффективной комбинации для тренировки ягодиц:

  1. Приседания с весом или без него для проработки крупных мышц
  2. Мост с пластиной или гантелями для локальной фокусировки
  3. Традиционные, обратные или шагающие выпады для изменения стимула
  4. Жесткие для точного растяжения и сокращения ягодиц
  5. Боковые подъемы с эластичной лентой для активации средней ягодичной мышцы
  6. Ягодичные мышцы на блоке для изолированных и целевых движений.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить
Авто
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить Аудио 
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Не просто умные — гениальные: 9 пород собак с настоящей человеческой памятью
Слишком дорогие гости: как туристы рискуют попасть в чёрный список Японии
Эти машины не ломаются — они просто сводят с ума владельцев
Не удаляйте любимые фото и видео! Вот как очистить память смартфона быстро и без потерь
Секреты гармонии: Анастасия Волочкова раскрыла свой главный принцип общения с замужней дочерью
Как экономическая стабильность помогает выгодно покупать и продавать подержанные автомобили
Взрыв вкуса в любое время года: заморозка арбуза для коктейлей и смузи — вот как правильно
Бессмертные герои и пыльные дороги: 10 вестернов, которые нужно увидеть, чтобы понять эпоху
Овощи уже поджариваются на грядках: что делать, чтобы спасти огород при +35
Тихая угроза на вашей кухне: физики предупреждают об опасности микроволновых печей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.