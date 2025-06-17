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Трендовые тренировки: эти упражнения улучшат ваш день, даже не выходя из дома

2:12
Спорт

В 2025 году практика домашних тренировок, движимая желанием совместить физическое и психическое благополучие с современной рутиной, набирает обороты.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Хорошая тренировка начинается с планирования и балансировки различных типов упражнений. Чтобы обеспечить эффективность, программу следует разделить на три основных этапа: разминка, укрепление и растяжка. Разминка подготавливает мышцы и снижает риск получения травмы, а растяжка в конце способствует восстановлению и улучшает гибкость. Кроме того, эти моменты помогают телу переходить от усилий к отдыху.

Для новичков идеальным вариантом будет начать с умеренной интенсивности, постепенно прогрессируя. Кроме того, интересно организовать тренировки по группам мышц, чтобы проработать все тело. Среди основных направлений:

  • Нижние конечности
  • Верхние конечности
  • Живот

Поэтому соблюдение коротких интервалов между подходами способствует большей эффективности и использованию времени.

Несколько упражнений можно выполнять без оборудования, и они дают большую физическую пользу. Сочетание простых движений и последовательности со временем дает видимые результаты. Таким образом, упражнения с собственным весом становятся доступными и легко адаптируемыми к разным уровням физической подготовки. Кроме того, они требуют мало места и почти не требуют вложений.

Вот некоторые из самых популярных упражнений, которые можно включить в свою программу:

  • Приседания: укрепляют ноги и ягодицы
  • Отжимания: прорабатывают грудь, плечи и
    трицепсы
  • Планка: улучшает равновесие и осанку
  • Выпады: идеально подходят для ягодиц и квадрицепсов
  • Скручивания живота: активируют верхний пресс
  • Подъемы ног: прорабатывают нижний пресс
  • Трицепсы на скамье: отлично подходят для рук

Кроме того, эти упражнения можно организовать в круги, чередуя группы мышц. Таким образом, можно адаптировать тренировки с вариациями, чтобы увеличить сложность в соответствии с индивидуальным прогрессом.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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