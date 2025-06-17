Сердце будет колотиться, а жир топиться: названы лучшие кардиотренажёры

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зайдите в любой спортзал, и вы, скорее всего, увидите непрерывный парад парней, проходящих мимо лучших кардиотренажеров и направляющихся прямо к скамейкам.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на беговой дорожке

Фаланга кардиотренажеров с ее рядами беговых дорожек и кластерами степперов часто пустует по сравнению с ними.

И хотя нет ничего плохого в старом добром дне для груди, если вы из тех, кто все еще думает о кардиотренажерах как о просто инструментах для разминки перед подъемом — или, что еще хуже, как об инструментах для самонаказания, которых следует избегать любой ценой. Так вы потенциально ограничиваете свои достижения.

Некоторые исследования показывают, что выполнение 45 минут умеренных или интенсивных кардиоупражнений в течение четырех дней в неделю может привести к увеличению размера мышц ног на пять или шесть процентов.

Ниже перечислим самые популярные кардиотренажеры:

Беговая дорожка

Велотренажер

Эллиптический тренажер

Ручная беговая дорожка

Беговая дорожка под столом

Лучший степпер.

Напомним, что кардио укрепляет ваше сердце, повышает выносливость, может поддерживать остроту ума и помогает вам жить дольше.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

