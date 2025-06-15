Избивал лошадь и поплатился: австралийского всадника не допустят к Олимпиаде из-за жестокости

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Австралийский наездник был временно отстранен от участия в Олимпийских играх. Его дело расследуют после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он бьет лошадь хлыстом много раз.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лошадь

На видео, которое, по словам наездника, было снято около двух лет назад, можно увидеть Хита Райана, который ударил лошадь около 40 раз.

Райан написал в длинном посте в соцсетях, защищая инцидент, что все на видео "происходило искренне, с единственным учетом интересов лошади".

Временное отстранение продлится до тех пор, пока не будет завершено "тщательное расследование этого вопроса".

"Equestrian Australia крайне встревожена и обеспокоена обращением с лошадью, показанной на этом видео", — говорится в заявлении руководящего органа.

Уточнения

Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

