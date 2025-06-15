Избивал лошадь и поплатился: австралийского всадника не допустят к Олимпиаде из-за жестокости

Австралийский наездник был временно отстранен от участия в Олимпийских играх. Его дело расследуют после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он бьет лошадь хлыстом много раз.
На видео, которое, по словам наездника, было снято около двух лет назад, можно увидеть Хита Райана, который ударил лошадь около 40 раз.
Райан написал в длинном посте в соцсетях, защищая инцидент, что все на видео "происходило искренне, с единственным учетом интересов лошади".
Временное отстранение продлится до тех пор, пока не будет завершено "тщательное расследование этого вопроса".
"Equestrian Australia крайне встревожена и обеспокоена обращением с лошадью, показанной на этом видео", — говорится в заявлении руководящего органа.
Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.
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