Известный непобеждённый боксёр Шакур Стивенсон призывает казаха на помощь

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Чемпион мира по версии WBC в легком весе, американец Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) пригласил в свой лагерь казахстанского боксера Нуртаса Ажбенова (16-1, 6 КО).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бокс

Стивенсон встретится с мексиканцем Уильямом Сепедой (33-0, 27 КО). Боксерский поединок состоится 12 июля на стадионе Louis Armstrong в Нью-Йорке.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил промоутер Жалгас Тукешов. По его словам, казахстанец Нуртас Ажбенов будет помогать Шакуру в качестве спарринг-партнера в подготовке к этому бою.

Свой последний бой Нуртас Ажбенов провел 25 мая в Актобе, где победил соотечественника Заманбека Данабекова (4-2, 2 КО) и стал чемпионом в легком весе по версии Казахстанской комиссии профессионального бокса. Пока неизвестно, планирует ли Ажбенов провести свой следующий бой в США.

Уточнения

Эш-Шакур Нафи-Шахид Стивенсон (англ. Ash-Shakur Nafi-Shahid Stevenson; род. 28 июня 1997, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

