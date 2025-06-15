Казахстанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Казахстанская спортсменка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Дзюдо

Абиба, выступавшая в весовой категории 48 кг, показывала уверенную борьбу вплоть до финала, где в решающем поединке встретилась с итальянкой Асунтой Скутто.

В ходе поединка 23-летняя итальянская спортсменка одержала досрочную победу, добавив золотую медаль чемпионата мира к своим предыдущим двум бронзовым и одной серебряной медали.

Кстати, что Абужакынова — первая казахстанка, вышедшая в финал чемпионата мира. После этой победы количество ее медалей чемпионатов мира достигло трех: две бронзовые и одна серебряная.

Уточнения

Дзюдо́ (яп. 柔道 дзю: до:, дословно — «мягкий путь»; в России также часто используется вариант перевода «гибкий путь») — японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (яп. 嘉納 治五郎 Кано: Дзигоро: 1860 — 1938), который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний.



