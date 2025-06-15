Кевин Де Брюйне: Моя приемная семья больше не хотела меня в 16 лет

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В Неаполе приземлился молчаливый герой, один из тех футболистов, которые способны оставить свой след в истории футбола, не добавляя слишком много слов. Речь идет о Кевине Де Брюйне.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

Бельгиец всегда был чрезвычайно застенчив: он был не таким, как все, у него не было много друзей, и он выражал себя только через футбол.

Замкнутый характер, который, возможно, пугает многих, даже сейчас, когда он является одним из самых ярких героев европейского футбола. Он был ошеломлен толпой болельщиков, он успел лишь несколько раз улыбнуться посреди всеобщего смятения, к которому он не привык.

Такой характер поставил его в самую сложную ситуацию в его жизни, это привело его к тому, что он стал чемпионом.

В 14 лет он принял смелое решение покинуть дом и переехать в академию Генка, школу великих чемпионов со всей Бельгии. В городе все говорили на другом диалекте, у него не было друзей, он чувствовал себя одиноким.

Де Брюйне часто говорил, что первые два года были самыми сложными: как правило, дети, которые уезжают из дома, останавливаются в гостевом доме клуба.

Однако худшим моментом стал переход в приемную семью, то есть к людям, которые предоставляют свою квартиру для приема молодых игроков. Бельгиец продолжал оставаться тихим типом: он не создавал проблем, был блестящим на поле, а также в школе, он запирался в своей комнате, пока не становился почти невидимым. Он чувствовал себя совершенно комфортно в тишине, состояние, которое не всегда принимается.

По этой причине, когда он вернулся с летних каникул, для него пришла самая ужасная новость: его мать встретила его плачущим, потому что приемная семья больше не хотела его.

Слишком тихий, с ним было трудно общаться, и поэтому его не стоило принимать. Объяснение его матери поразило его: "Приемная семья больше не хочет тебя там из-за того, кто ты. Они сказали, что ты слишком тихий. Они не могут с тобой общаться. Они сказали, что ты трудный".

Поворотный момент наступил во время следующего матча. Де Брюйне говорит, что он вышел во втором тайме, и что-то в его голове изменилось. Он забил пять голов за короткое время и с каждым голом повторял те слова, которые так сильно его ранили: "они больше не хотят тебя из-за того, кто ты есть. Ты слишком тихий. Трудный мальчик".

Он освободился от зажимов, зажег в себе искру, которая зажгла его карьеру чемпиона. Через два месяца он оказался в первой команде "Генка", и все видели в нем будущую звезду европейского футбола.

Уточнения

Ке́вин Де Брёйне (нидерл. Kevin De Bruyne; нидерландский: [ˈkɛvɪn də ˈbrœynə]; 28 июня 1991, Гент) — бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и капитан сборной Бельгии.

