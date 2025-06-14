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Роналду получает новую работу после решения уйти из футбола

0:48
Спорт

Криштиану Роналду подтвердил, что останется в "Аль-Насре" после триумфа Португалии в Лиге наций УЕФА, а также получит новую работу.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

40-летний нападающий, забивший в матче против Испании со счетом 2:2, прежде чем его команда выиграла по пенальти, опроверг предположения о возможном переходе, тем самым развеяв любые слухи об уходе на пенсию.

"Мое будущее? По сути, ничего не изменится. Остаться в "Аль-Насре"? Да", — сказал Роналду журналистам после матча в Мюнхене.

Несмотря на то, что он забил 74 гола и отдал 16 результативных передач в 77 матчах Саудовской профессиональной лиги, Роналду еще не завоевал чемпионский титул с "Аль-Насром".

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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