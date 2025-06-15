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Золотой мяч: двое французов на пьедестале, об этом объявили на самом высоком уровне

1:15
Спорт

Французские футболисты Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе должны оказаться на пьедестале почета за "Золотой мяч". Так считает президент FFF Филипп Диалло.

Золотой мяч
Фото: commons.wikimedia.org by TheTank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золотой мяч

"Золотой мяч" продолжает оставаться темой для обсуждения. Во время длительного интервью Le Figaro Филиппа Диалло попросили прокомментировать этот вопрос. И президент FFF ясно дал понять: на сегодняшний день Усман Дембеле заслуживает самой престижной индивидуальной награды в футболе.

"Усман провел исключительный сезон в ПСЖ. У него отличная статистика, и он выиграл главные трофеи: Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции… Дембеле также блистал в составе сборной Франции. Впереди еще клубный чемпионат мира, но этот замечательный сезон (Дембеле) должен быть увенчан "Золотым мячом", — заявил французский чиновник.

Что касается шансов Килиана Мбаппе, Филипп Диалло был более пессимистичен. Не сбрасывая со счетов французского капитана, который готовится выступить в составе "белых" на клубном чемпионате мира, бывший правый помощник Ноэля Ле Граэ считает, что у "Дембуза" есть "фора".

Уточнения

Федера́ция футбо́ла Фра́нции (фр. Fédération Française de Football; FFF) — французская общественная организация.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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