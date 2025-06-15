Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта

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Знаменитая гонка 24 часа Ле-Мана стремительно приближается, и для гонщика Cadillac Дженсона Баттона это, скорее всего, последний шанс выиграть эту гонку.

Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

Во время интервью перед гонкой он заявил, что, скорее всего, завершит свою карьеру после этого сезона.

Британский гонщик вошел в Формулу-1 как большой талант в 2000 году с командой Williams. Его первые годы были бурными. В следующем году он был в Benetton, которая в 2002 году стала Renault. Затем ему пришлось уступить место Фернандо Алонсо, а с 2003 года он выступал за BAR.

2004 год стал поворотным моментом для Баттона. За непобедимым Шумахером он завоевал свой первый подиум и поул-позиции. Ему пришлось ждать своей первой победы до 2006 года, когда команда BAR уже перешла под контроль Honda. После окончания Формулы-1 карьера Баттона действительно оказалась под угрозой.

Ситуацию спас Росс Браун, который сохранил команду под названием Brawn GP, и таким образом была создана одна из величайших сказок в истории F1. Команда лучше всех усвоила новые правила, и Дженсон Баттон наконец стал чемпионом мира. Баттон выступал за McLaren до конца своей карьеры в 2017 году.

Он примет участие в гонке Ле-Мана в четвертый раз и, вполне возможно, в последний раз.

"Я люблю гонки на выносливость. Я всегда был привязан к ним во время своей гоночной карьеры в F1", — сказал Баттон. "Но потом у меня не было возможности это сделать, а потом случился COVID, и я пропустил несколько лет гонок. Я подумал: "Знаешь, мне уже за 40, и пришло время проверить, есть ли у меня еще силы, и я тоже хочу гоняться в Ле-Мане".

Уточнения

Дже́нсон Алекса́ндр Ла́йонс Ба́ттон MBE (англ. Jenson Alexander Lyons Button ['bʌtn]; род. 19 января 1980 года во Фроуме, Сомерсет) — британский автогонщик, выступавший в Формуле-1 с 2000 по 2017 годы.

