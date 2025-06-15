Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта

Знаменитая гонка 24 часа Ле-Мана стремительно приближается, и для гонщика Cadillac Дженсона Баттона это, скорее всего, последний шанс выиграть эту гонку.
Во время интервью перед гонкой он заявил, что, скорее всего, завершит свою карьеру после этого сезона.
Британский гонщик вошел в Формулу-1 как большой талант в 2000 году с командой Williams. Его первые годы были бурными. В следующем году он был в Benetton, которая в 2002 году стала Renault. Затем ему пришлось уступить место Фернандо Алонсо, а с 2003 года он выступал за BAR.
2004 год стал поворотным моментом для Баттона. За непобедимым Шумахером он завоевал свой первый подиум и поул-позиции. Ему пришлось ждать своей первой победы до 2006 года, когда команда BAR уже перешла под контроль Honda. После окончания Формулы-1 карьера Баттона действительно оказалась под угрозой.
Ситуацию спас Росс Браун, который сохранил команду под названием Brawn GP, и таким образом была создана одна из величайших сказок в истории F1. Команда лучше всех усвоила новые правила, и Дженсон Баттон наконец стал чемпионом мира. Баттон выступал за McLaren до конца своей карьеры в 2017 году.
Он примет участие в гонке Ле-Мана в четвертый раз и, вполне возможно, в последний раз.
"Я люблю гонки на выносливость. Я всегда был привязан к ним во время своей гоночной карьеры в F1", — сказал Баттон. "Но потом у меня не было возможности это сделать, а потом случился COVID, и я пропустил несколько лет гонок. Я подумал: "Знаешь, мне уже за 40, и пришло время проверить, есть ли у меня еще силы, и я тоже хочу гоняться в Ле-Мане".
Дже́нсон Алекса́ндр Ла́йонс Ба́ттон MBE (англ. Jenson Alexander Lyons Button ['bʌtn]; род. 19 января 1980 года во Фроуме, Сомерсет) — британский автогонщик, выступавший в Формуле-1 с 2000 по 2017 годы.
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