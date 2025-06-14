Джокович пожаловался, что его не любили так, как Федерера и Надаля: вот почему

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Когда Новак Джокович понял, что приближается к завершению карьеры, он решил поразмышлять о своих отношениях с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем на турнире.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

38-летний серб, который вместе со швейцарцем и испанцем сформировал так называемую "большую тройку", сказал, что его никогда не любили так, как его соперников, и утверждал, что у него всегда были лучшие отношения с Надалем.

"Меня никогда не любили так, как Федерера и Надаля, потому что я не должен был там быть. Я был самым молодым, третьим парнем, который пришел и сказал: "Я буду номером один". Многим это не понравилось", — сказал Джокович.

Он настаивал, что соперничество между тремя игроками никогда не выходило на корт. "То, что кто-то является моим самым большим соперником, не означает, что я желаю ему зла, ненавижу его или хочу сделать что-то на корте, чтобы победить его. Мы боролись за победу, и победил лучший игрок".

Однако серб признался, что у него были лучшие отношения с Надалем, чем с Федерером.

"Я всегда уважал и его, и Федерера. Я никогда не говорил о них плохого слова и никогда не скажу. Я восхищался ими и до сих пор восхищаюсь. Но я всегда лучше ладил с Надалем", — добавил он.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

