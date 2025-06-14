Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз

Болгария обыграла Аргентину и одержала первую победу в Лиге Наций

1:04
Спорт

Сборная Болгарии по волейболу одержала первую блестящую победу в Лиге Наций этого года.

Мяч для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мяч для игры в волейбол

Ребята тренера Джанлоренцо Бленгини уверенно победили Аргентину со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 28:26) во втором матче турнира Группы 1 Лиги, который состоялся сегодня вечером в Videotron Center в Квебеке (Канада).

Таким образом, болгарские "львы" одержали первую победу над Аргентиной с 2018 года, имея в предварительном общем зачете коммерческого соревнования 1 победу, 1 поражение и 3 очка. Южноамериканцы имеют в своем активе 2 победы, 1 поражение и 5 очков.

Следующий матч Болгарии против Германии состоится 15 июня в 03:00 по болгарскому времени. Финальный матч Аргентины против чемпиона мира Италии состоится также в воскресенье, но в 18:00.

Уточнения

 
 Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Красота и стиль
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов Аудио 
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Авто
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз
Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.