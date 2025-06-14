Болгария обыграла Аргентину и одержала первую победу в Лиге Наций

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Сборная Болгарии по волейболу одержала первую блестящую победу в Лиге Наций этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мяч для игры в волейбол

Ребята тренера Джанлоренцо Бленгини уверенно победили Аргентину со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 28:26) во втором матче турнира Группы 1 Лиги, который состоялся сегодня вечером в Videotron Center в Квебеке (Канада).

Таким образом, болгарские "львы" одержали первую победу над Аргентиной с 2018 года, имея в предварительном общем зачете коммерческого соревнования 1 победу, 1 поражение и 3 очка. Южноамериканцы имеют в своем активе 2 победы, 1 поражение и 5 очков.

Следующий матч Болгарии против Германии состоится 15 июня в 03:00 по болгарскому времени. Финальный матч Аргентины против чемпиона мира Италии состоится также в воскресенье, но в 18:00.

Уточнения



Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

