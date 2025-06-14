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Фитнес-ловушки: упражнения, от которых фигура портится — а вы даже не догадываетесь

2:23
Спорт

Занимаетесь регулярно, но тело будто назло меняется не туда? Возможно, дело не в лени и не в генетике, а в упражнениях, которые вы делаете с благими намерениями. Некоторые из них нарушают пропорции, портят осанку и даже провоцируют травмы. Вот шесть самых коварных — и чем их заменить.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Скручивания на пресс каждый день

Кажется, вы качаете пресс, а в ответ — сутулая спина и сдувшаяся грудь. Почему?

  • Укорачиваются прямые мышцы живота.
  • Усиливается сутулость.
  • Осанка становится "впалой".

Что делать вместо: планка, "мёртвая жучка", упражнения на косые мышцы.

Приседания с весом — без идеальной техники

Пытаетесь накачать попу, а получаете перегруженные колени и тяжёлую походку?

  • Бёдра растут неравномерно.
  • нарушается баланс.
  • портится осанка.

Чем заменить: болгарские выпады, медленные плие, тяга на прямых ногах.

Жим штанги лёжа (особенно для девушек)

Если ваша цель — не грудь бодибилдера, а подтянутый силуэт:

  • Грудные и плечи становятся массивнее.
  • Талия визуально теряется.

Альтернатива: узкие отжимания, изоляция с гантелями в наклоне.

Кардио по часу каждый день

Больше — не значит лучше. Слишком много бега:

  • Съедает мышцы.
  • Вызывает гормональный откат (кортизол).
  • Делает лицо усталым.

Замена: интервалы 20-30 минут, умеренное силовое с пульсом до 140.

Подъёмы на носки — без растяжки

Работа на икры без заминки приводит к:

  • Укороченным голеням.
  • Неестественной походке.
  • Болям в пятке.

Лучше: добавить растяжку и упражнения на стопы.

Только ягодицы — остальное забыли

Без спины и ног форма "уходит" в перекос:

  • Ягодицы теряют поддержку.
  • Появляется "утиная" осанка.
  • Нарушается походка.

Что добавить: упражнения на спину, корпус, бицепс бедра.

Что делать, если уже заметили перекосы

  • Проверьте технику: качественный подход важнее количества.
  • Уравновесьте план: пресс + поясница, бёдра + спина.
  • Не бойтесь отдыхать: мышцы растут именно тогда.

 

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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