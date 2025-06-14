Фитнес-ловушки: упражнения, от которых фигура портится — а вы даже не догадываетесь

Занимаетесь регулярно, но тело будто назло меняется не туда? Возможно, дело не в лени и не в генетике, а в упражнениях, которые вы делаете с благими намерениями. Некоторые из них нарушают пропорции, портят осанку и даже провоцируют травмы. Вот шесть самых коварных — и чем их заменить.
Кажется, вы качаете пресс, а в ответ — сутулая спина и сдувшаяся грудь. Почему?
Что делать вместо: планка, "мёртвая жучка", упражнения на косые мышцы.
Пытаетесь накачать попу, а получаете перегруженные колени и тяжёлую походку?
Чем заменить: болгарские выпады, медленные плие, тяга на прямых ногах.
Если ваша цель — не грудь бодибилдера, а подтянутый силуэт:
Альтернатива: узкие отжимания, изоляция с гантелями в наклоне.
Больше — не значит лучше. Слишком много бега:
Замена: интервалы 20-30 минут, умеренное силовое с пульсом до 140.
Работа на икры без заминки приводит к:
Лучше: добавить растяжку и упражнения на стопы.
Без спины и ног форма "уходит" в перекос:
Что добавить: упражнения на спину, корпус, бицепс бедра.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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