Квинси Промес: экстрадиция под вопросом? Новый поворот в громком деле

Адвокат Максим Калинов высказал сомнения в возможности экстрадиции бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в Нидерланды.
По его мнению, договор об экстрадиции между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Нидерландами содержит лазейки, позволяющие избежать выдачи.
Калинов отметил, что для экстрадиции требуется, чтобы срок наказания составлял не менее полугода, а также чтобы преступления были признаны таковыми в ОАЭ. Однако в случае с Промесом, как считает адвокат, можно найти основания для отказа в экстрадиции, сообщает Газета.Ru.
"Помним, ранее уже прокуратура подавала запрос об экстрадиции Промеса. Для этого якобы нашлась причина, что Промес оставил место ДТП. Считаю, это было подстроено, чтобы как-то его задержать. И вот опять мы видим данную ситуацию", — сказал Калинов.
Промес осуждён в Нидерландах на семь с половиной лет по двум уголовным делам. Ранее он уже был задержан в ОАЭ, но тогда Нидерланды не смогли добиться его экстрадиции. В результате футболист не мог покидать Эмираты, что привело к расторжению его контракта со "Спартаком". В последнее время Промес выступал за "Дубай Юнайтед" в местной первой лиге.
Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
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