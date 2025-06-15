Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз

Квинси Промес: экстрадиция под вопросом? Новый поворот в громком деле

1:22
Спорт

Адвокат Максим Калинов высказал сомнения в возможности экстрадиции бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в Нидерланды.

Квинси Промес
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квинси Промес

По его мнению, договор об экстрадиции между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Нидерландами содержит лазейки, позволяющие избежать выдачи.

Калинов отметил, что для экстрадиции требуется, чтобы срок наказания составлял не менее полугода, а также чтобы преступления были признаны таковыми в ОАЭ. Однако в случае с Промесом, как считает адвокат, можно найти основания для отказа в экстрадиции, сообщает Газета.Ru.

"Помним, ранее уже прокуратура подавала запрос об экстрадиции Промеса. Для этого якобы нашлась причина, что Промес оставил место ДТП. Считаю, это было подстроено, чтобы как-то его задержать. И вот опять мы видим данную ситуацию", — сказал Калинов.

Промес осуждён в Нидерландах на семь с половиной лет по двум уголовным делам. Ранее он уже был задержан в ОАЭ, но тогда Нидерланды не смогли добиться его экстрадиции. В результате футболист не мог покидать Эмираты, что привело к расторжению его контракта со "Спартаком". В последнее время Промес выступал за "Дубай Юнайтед" в местной первой лиге.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Красота и стиль
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов Аудио 
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Авто
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз
Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.