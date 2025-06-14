Гладилин раскрыл хитрый план Карпина: Динамо станет непобедимым с Гладышевым и Тюкавиным

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Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин выразил уверенность в способности нового наставника "Динамо" Валерия Карпина эффективно использовать на поле нападающих Ярослава Гладышева и Константина Тюкавина.

Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

По мнению Гладилина, Карпин, будучи опытным тренером и бывшим игроком атаки, легко найдет оптимальное решение для размещения этих двух сильных игроков.

"Нет никаких проблем, чтобы их уместить вместе на поле. Два сильных игрока, к тому же Карпин — опытный тренер, да еще в прошлом и игрок атаки. Он знает, как разобраться", — сказал Гладилин, которого цитирует Газета.Ru.

12 июня "Динамо" подписало контракт с Валерием Карпиным, который рассчитан до 2028 года. Официальное объявление о сотрудничестве было сделано в эфире программы "Что? Где? Когда?" 13 июня. Детали состава его тренерского штаба пока не разглашаются.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло четвертое место в Российской премьер-лиге. За четыре тура до конца чемпионата тренер Марцел Личка был отправлен в отставку, несмотря на то что команда имела реальные шансы стать чемпионом России в 2024 году. Перед последним туром "Динамо" лидировало в РПЛ, но, проиграв "Краснодару" со счетом 0:1, опустилось на третье место, уступив "Зениту" и своему сопернику по последнему матчу.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

