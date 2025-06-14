Как тренируются космонавты: упражнения с нулевой гравитацией

Когда весишь ровно ноль, тело решает: "Отдыхай, человек!" Но космос — не отпуск. Без физической нагрузки организм буквально начинает разрушаться. И если забить на спорт, последствия наступят быстро: за пару недель — мышечная атрофия, за месяц — потеря костной массы. А значит, на орбите фитнес — это не блажь, а вопрос выживания.
Каждый космонавт проводит 2 часа в день за тренировками, 6 дней в неделю. И это не растяжка ради галочки. В программе:
Да, частично. Некоторые методики уже применяются в залах и реабилитации: работа с резинками, безопорные упражнения, растяжка по NASA-протоколам.
В космосе тело слабеет в разы быстрее, чем на Земле. И только ежедневный труд позволяет вернуться в привычное притяжение без последствий. Так что, если космонавт может качаться без гравитации — нам с земным весом и подавно стоит попробовать.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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