Как тренируются космонавты: упражнения с нулевой гравитацией

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Когда весишь ровно ноль, тело решает: "Отдыхай, человек!" Но космос — не отпуск. Без физической нагрузки организм буквально начинает разрушаться. И если забить на спорт, последствия наступят быстро: за пару недель — мышечная атрофия, за месяц — потеря костной массы. А значит, на орбите фитнес — это не блажь, а вопрос выживания.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос, космонавт

Сколько и как тренируются в космосе

Каждый космонавт проводит 2 часа в день за тренировками, 6 дней в неделю. И это не растяжка ради галочки. В программе:

Кардио: для сердца.

для сердца. Силовая: для мышц.

для мышц. Гибкость: чтобы суставы не "забыли" своё предназначение.

Что входит в орбитальный фитнес

ARED — силовая станция без гравитации

Это не штанга, а сложный механизм с вакуумом и рычагами. С его помощью делают приседания, становую тягу, жим ногами и даже жим лёжа — в условиях нулевой гравитации.

Беговая дорожка с ремнями

Космонавт не бежит, а парит, привязанный к тренажёру эластичными жгутами. Это создаёт ощущение веса и позволяет "бежать", не улетая.

Велотренажёр без седла

Сидеть в космосе не получится — тело просто улетит. Поэтому велотренажёр используют стоя, прикрепившись ремнями. Отлично работает на сердце и ноги.

Что это даёт

Поддерживается форма.

Возвращение на Землю — без тяжёлых адаптаций.

Космонавты могут встать на ноги сразу после посадки, а не лежать неделями.

Можно ли повторить на Земле

Да, частично. Некоторые методики уже применяются в залах и реабилитации: работа с резинками, безопорные упражнения, растяжка по NASA-протоколам.

Тренировка — это обязанность

В космосе тело слабеет в разы быстрее, чем на Земле. И только ежедневный труд позволяет вернуться в привычное притяжение без последствий. Так что, если космонавт может качаться без гравитации — нам с земным весом и подавно стоит попробовать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

