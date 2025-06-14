Шесть минут против часа в зале: работает ли модный фитнес-лайфхак

Тренировка длиной в чашку кофе — это новая реальность? Соцсети пестрят видео с короткими, но интенсивными сессиями по 6 минут. Авторы обещают:
"Сделай это каждый день — и живот уйдёт, и мышцы появятся!"
Но действительно ли такие упражнения могут заменить полноценный поход в спортзал?
Моде на мини-тренировки уже не первый год. Сначала был 7-Minute Workout — формат с короткими кругами высокой интенсивности. Потом другие соцсети сделали его ещё короче и удобнее для лентяев: 6, 5, а то и 4 минуты. Главное — красиво подать: вспотел, под музыку попрыгал, получил пресс мечты.
Такие короткие сессии — это разновидность HIIT (интервального тренинга), только в компактном формате. И да, у них есть эффект. Например:
Но! Только при условии полной выкладки и регулярности. Просто махать ногой между делом — пользы почти не будет.
Но если у вас цель — похудеть, нарастить мышцы или скорректировать фигуру, одной шестиминутки мало. Это — хорошее дополнение, но не замена.
Если честно: волшебства не будет. Но 6 минут, выполненные с отдачей, — это уже вклад в здоровье. А если рядом будут прогулки, отдых и сбалансированное питание — и фигура скажет спасибо.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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