Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородный переворот: то, что вы считали мусором, растит помидоры лучше химии
Сковорода не прощает ошибок — особенно таких простых
Золотая доля Трампа? Японская Nippon Steel инвестирует 11 млрд в US Steel
Сначала вау, потом — ай: риски ламинирования ресниц, о которых мало кто говорит
Эти таблетки в аптечке решают кучу проблем — решение в отпуске
Лайфхак из Формулы-1, который сегодня используют даже страховщики
Он выжил — но остался один: исчезнувший гигант замечен вновь — но надолго ли
Почему ваш ребенок ничего не ест? 5 способов работать с избирательностью и капризами
Семейная радость: двухмесячный сын Петрова стал главным героем события — что произошло?

Шесть минут против часа в зале: работает ли модный фитнес-лайфхак

2:27
Спорт

Тренировка длиной в чашку кофе — это новая реальность? Соцсети пестрят видео с короткими, но интенсивными сессиями по 6 минут. Авторы обещают:

Девушка занимается спортом
Фото: Designed be Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается спортом

"Сделай это каждый день — и живот уйдёт, и мышцы появятся!"

Но действительно ли такие упражнения могут заменить полноценный поход в спортзал?

Откуда всё началось

Моде на мини-тренировки уже не первый год. Сначала был 7-Minute Workout — формат с короткими кругами высокой интенсивности. Потом другие соцсети сделали его ещё короче и удобнее для лентяев: 6, 5, а то и 4 минуты. Главное — красиво подать: вспотел, под музыку попрыгал, получил пресс мечты.

А что говорят исследования

Такие короткие сессии — это разновидность HIIT (интервального тренинга), только в компактном формате. И да, у них есть эффект. Например:

  • Активизируется сердечно-сосудистая система.
  • Улучшается метаболизм.
  • Повышается чувствительность к инсулину.

Но! Только при условии полной выкладки и регулярности. Просто махать ногой между делом — пользы почти не будет.

Почему это нравится людям

  • Не нужно выкроить час — 6 минут найдутся у всех.
  • Можно тренироваться где угодно: дома, в офисе, даже в отеле.
  • Такие тренировки улучшают настроение и приучают к движению.
  • Это психологически проще — стартовать с малого, чем сразу идти на тяжёлый часовой фитнес.

Но не всё так радужно

  • Без утяжелений мышцы не растут.
  • За 6 минут нереально проработать всё тело — максимум одну-две зоны.
  • Часто упражнения не адаптированы под уровень подготовки — они "универсальны", но не учитывают особенности каждого.

Кому это подходит

  • Новичкам — чтобы втянуться в рутину.
  • Занятым — как поддержка физической активности.
  • Всем, кто ищет утреннюю зарядку — чтобы проснуться и "запустить" тело.

Но если у вас цель — похудеть, нарастить мышцы или скорректировать фигуру, одной шестиминутки мало. Это — хорошее дополнение, но не замена.

Не чудо, но шанс

Если честно: волшебства не будет. Но 6 минут, выполненные с отдачей, — это уже вклад в здоровье. А если рядом будут прогулки, отдых и сбалансированное питание — и фигура скажет спасибо.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Экономика и бизнес
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно Аудио 
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Золотая доля Трампа? Японская Nippon Steel инвестирует 11 млрд в US Steel
Сначала вау, потом — ай: риски ламинирования ресниц, о которых мало кто говорит
Эти таблетки в аптечке решают кучу проблем — решение в отпуске
Лайфхак из Формулы-1, который сегодня используют даже страховщики
Он выжил — но остался один: исчезнувший гигант замечен вновь — но надолго ли
Почему ваш ребенок ничего не ест? 5 способов работать с избирательностью и капризами
Семейная радость: двухмесячный сын Петрова стал главным героем события — что произошло?
Комнаты станут чище: изобретение новосибирцев нейтрализует невидимую опасность в воздухе
Скорлупа, которая сходит сама: вот как правильно варить яйца
Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.