Силовые тренажёры, которые меняют тело без тренера — узнайте, как это работает

Хотите, чтобы мышцы стали как у статуи, а жир исчез сам собой? В этом помогут не беговые дорожки и не аэробика, а именно силовые тренажёры. Они задействуют тело глубоко и точечно, заставляя работать каждую мышцу на максимум — с весом тела или с отягощениями.
Кардио-тренировки сжигают калории, но не дают рельефа. Силовые же нагрузки работают комплексно:
Особенно ценны такие тренажёры для женщин, мечтающих об упругих ягодицах и подтянутых руках без "крылышек", и мужчин, стремящихся к мощной спине и прокачанному прессу.
Когда растут мышцы — тает жир — в этом и кроется главный секрет силовых тренировок.
Все силовые тренажёры делятся на три типа:
1. Тренажёры с собственным весом:
2. Тренажёры со встроенным весом:
Плюс таких тренажёров — безопасность. Они задают траекторию, поэтому даже новичку не нужен тренер на первых порах.
3. Оборудование со свободными весами:
Важно: с такими тренажёрами нельзя работать без опыта — легко получить травму. Первые тренировки обязательно должны проходить под контролем специалиста.
Никаких универсальных программ. Тренер составляет план в зависимости от целей: похудение, набор массы, коррекция формы. В каждую тренировку включаются упражнения для разных групп мышц, чтобы тело развивалось гармонично.
Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — "переразгибание, перерастяжение") — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.