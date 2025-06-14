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Силовые тренажёры, которые меняют тело без тренера — узнайте, как это работает

2:36
Спорт

Хотите, чтобы мышцы стали как у статуи, а жир исчез сам собой? В этом помогут не беговые дорожки и не аэробика, а именно силовые тренажёры. Они задействуют тело глубоко и точечно, заставляя работать каждую мышцу на максимум — с весом тела или с отягощениями.

Тренажёрный зал
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренажёрный зал

Почему тренажёры лучше других нагрузок

Кардио-тренировки сжигают калории, но не дают рельефа. Силовые же нагрузки работают комплексно:

  • помогают формировать красивые линии тела,
  • увеличивают объём мышц,
  • ускоряют сжигание жира даже в покое.

Особенно ценны такие тренажёры для женщин, мечтающих об упругих ягодицах и подтянутых руках без "крылышек", и мужчин, стремящихся к мощной спине и прокачанному прессу.

Когда растут мышцы — тает жир — в этом и кроется главный секрет силовых тренировок.

Как выбрать подходящий тренажёр

Все силовые тренажёры делятся на три типа:

  1. С весом тела
  2. Со встроенными грузами
  3. Со свободными весами

1. Тренажёры с собственным весом:

  • Брусья — укрепляют руки, грудь, спину.
  • Турник — развивает плечевой пояс и пресс.
  • Гиперэкстензия — акцент на ягодицы, поясницу и бедро.
  • Скамья для пресса — с возможностью регулировки наклона для изменения нагрузки.

2. Тренажёры со встроенным весом:

  • Блочные узконаправленные: работают с одной мышечной группой. Примеры: жим ногами, вертикальная тяга.
  • Мультистанции: целые комплексы для проработки тела от плеч до бёдер.

Плюс таких тренажёров — безопасность. Они задают траекторию, поэтому даже новичку не нужен тренер на первых порах.

3. Оборудование со свободными весами:

  • Атлетическая скамья — универсальна, особенно с гантелями.
  • Скамья Скотта — для локальной прокачки бицепса.
  • Машина Смита — акцент на ноги и руки.
  • Тяга к груди с упором — прорабатывает спину и осанку.

Важно: с такими тренажёрами нельзя работать без опыта — легко получить травму. Первые тренировки обязательно должны проходить под контролем специалиста.

Индивидуальный подход — залог результата

Никаких универсальных программ. Тренер составляет план в зависимости от целей: похудение, набор массы, коррекция формы. В каждую тренировку включаются упражнения для разных групп мышц, чтобы тело развивалось гармонично.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — "переразгибание, перерастяжение") — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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