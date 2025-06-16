Почувствуй себя лёгкой как птичка и гибкой как змея: эта тренировка у стены приведёт в форму

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Пилатес — идеальная тренировка дома по многим причинам. Это легкая тренировка для новичков, которая не требует много места. Упражнения пилатеса тонизируют корпус и укрепляют мышцы всего тела с течением времени, что делает ее эффективной тренировкой, которая может быть высокоинтенсивной, несмотря на низкую нагрузку.

Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гибкость

Новички, которые только начинают заниматься фитнесом, часто тяготеют к пилатесу из-за его доступности и универсальности.

Хотите попробовать пилатес у стены дома?

Инструкторы Джардин и Моватт предлагают несколько базовых движений, чтобы начать заниматься этим видом фитнеса.

Важное замечание для новичков в пилатесе у стены: прислушивайтесь к своему телу.

"Делайте перерывы и меняйте упражнения по мере необходимости, и не ругайте себя, если поначалу вам будет трудно", — говорит Джардин. "Обычно так бывает у всех!"

Подъемы ног

Начните лежать на спине лицом к стене, вытянув обе ноги вертикально и вытянув руки вдоль тела. Упритесь обеими пятками в стену, затем поднимите каждую ногу по одной к телу под углом около 45 градусов. Поочередно 20 повторений.

Мостик с приподнятыми бедрами

Начните с того, что лягте на спину лицом к стене, ноги на расстоянии примерно одного фута. Расставьте ноги на ширину бедер и поставьте их на стену так, чтобы икры были параллельны полу, а бедра слегка наклонены. Положите руки по бокам на коврик. Затем подверните бедра и надавите на пятки, чтобы медленно оторвать спину от коврика в положение моста. Медленно опуститесь в исходное положение. Повторите 10-15 раз.

Приседания у стены с подъемом носков

Встаньте спиной к стене. Медленно отведите ноги от стены, садясь в присед, сгибая колени под углом 90 градусов. Убедитесь, что ваши лодыжки находятся прямо под коленями. Перекатывайтесь через подушечки стоп, чтобы оторвать пятки от коврика, оставаясь в приседании у стены. Опустите пятки обратно. Повторите 15 раз.

Уточнения

Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.



