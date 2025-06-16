Почувствуй себя лёгкой как птичка и гибкой как змея: эта тренировка у стены приведёт в форму

Пилатес — идеальная тренировка дома по многим причинам. Это легкая тренировка для новичков, которая не требует много места. Упражнения пилатеса тонизируют корпус и укрепляют мышцы всего тела с течением времени, что делает ее эффективной тренировкой, которая может быть высокоинтенсивной, несмотря на низкую нагрузку.
Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гибкость
Новички, которые только начинают заниматься фитнесом, часто тяготеют к пилатесу из-за его доступности и универсальности.
Хотите попробовать пилатес у стены дома?
Инструкторы Джардин и Моватт предлагают несколько базовых движений, чтобы начать заниматься этим видом фитнеса.
Важное замечание для новичков в пилатесе у стены: прислушивайтесь к своему телу.
"Делайте перерывы и меняйте упражнения по мере необходимости, и не ругайте себя, если поначалу вам будет трудно", — говорит Джардин. "Обычно так бывает у всех!"
Подъемы ног
Начните лежать на спине лицом к стене, вытянув обе ноги вертикально и вытянув руки вдоль тела.
Упритесь обеими пятками в стену, затем поднимите каждую ногу по одной к телу под углом около 45 градусов.
Поочередно 20 повторений.
Мостик с приподнятыми бедрами
Начните с того, что лягте на спину лицом к стене, ноги на расстоянии примерно одного фута.
Расставьте ноги на ширину бедер и поставьте их на стену так, чтобы икры были параллельны полу, а бедра слегка наклонены.
Положите руки по бокам на коврик.
Затем подверните бедра и надавите на пятки, чтобы медленно оторвать спину от коврика в положение моста.
Медленно опуститесь в исходное положение.
Повторите 10-15 раз.
Приседания у стены с подъемом носков
Встаньте спиной к стене. Медленно отведите ноги от стены, садясь в присед, сгибая колени под углом 90 градусов. Убедитесь, что ваши лодыжки находятся прямо под коленями.
Перекатывайтесь через подушечки стоп, чтобы оторвать пятки от коврика, оставаясь в приседании у стены.
Опустите пятки обратно.
Повторите 15 раз.
Уточнения
Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.