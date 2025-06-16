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Почувствуй себя лёгкой как птичка и гибкой как змея: эта тренировка у стены приведёт в форму

2:18
Спорт

Пилатес — идеальная тренировка дома по многим причинам. Это легкая тренировка для новичков, которая не требует много места. Упражнения пилатеса тонизируют корпус и укрепляют мышцы всего тела с течением времени, что делает ее эффективной тренировкой, которая может быть высокоинтенсивной, несмотря на низкую нагрузку.

Гибкость
Фото: flickr.com by lululemon athletica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гибкость

Новички, которые только начинают заниматься фитнесом, часто тяготеют к пилатесу из-за его доступности и универсальности.

Хотите попробовать пилатес у стены дома?

Инструкторы Джардин и Моватт предлагают несколько базовых движений, чтобы начать заниматься этим видом фитнеса.

Важное замечание для новичков в пилатесе у стены: прислушивайтесь к своему телу.

"Делайте перерывы и меняйте упражнения по мере необходимости, и не ругайте себя, если поначалу вам будет трудно", — говорит Джардин. "Обычно так бывает у всех!"

Подъемы ног

  1. Начните лежать на спине лицом к стене, вытянув обе ноги вертикально и вытянув руки вдоль тела.
  2. Упритесь обеими пятками в стену, затем поднимите каждую ногу по одной к телу под углом около 45 градусов.
  3. Поочередно 20 повторений.

Мостик с приподнятыми бедрами

  1. Начните с того, что лягте на спину лицом к стене, ноги на расстоянии примерно одного фута.
  2. Расставьте ноги на ширину бедер и поставьте их на стену так, чтобы икры были параллельны полу, а бедра слегка наклонены.
  3. Положите руки по бокам на коврик.
  4. Затем подверните бедра и надавите на пятки, чтобы медленно оторвать спину от коврика в положение моста.
  5. Медленно опуститесь в исходное положение.
  6. Повторите 10-15 раз.

Приседания у стены с подъемом носков

  1. Встаньте спиной к стене. Медленно отведите ноги от стены, садясь в присед, сгибая колени под углом 90 градусов. Убедитесь, что ваши лодыжки находятся прямо под коленями.
  2. Перекатывайтесь через подушечки стоп, чтобы оторвать пятки от коврика, оставаясь в приседании у стены.
  3. Опустите пятки обратно.
  4. Повторите 15 раз.

Уточнения

Гибкость — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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