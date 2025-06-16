Идеальная растяжка после долгого сидения на одном месте: вот правильный способ ее выполнения

Когда мы регулярно сидим в течение длительного времени, наши мышцы бедра укорачиваются и напрягаются, и дискомфорт может распространиться на поясницу.
Отсутствие активности также может вызвать мышечный дисбаланс.
Выполнение позы голубя может облегчить эти симптомы. Помимо снятия физического напряжения, растяжка также может помочь при умственном стрессе, поэтому это отличный способ расслабиться после долгого дня.
Начните с позы собаки мордой вниз. Вытяните правую ногу вперед к правой руке и положите ее на коврик, одновременно тянитесь правой лодыжкой к левой руке и положите ее на коврик (настолько близко к руке, насколько вам удобно). В идеале правая голень должна быть параллельна передней части коврика.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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