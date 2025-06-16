Идеальная растяжка после долгого сидения на одном месте: вот правильный способ ее выполнения

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Когда мы регулярно сидим в течение длительного времени, наши мышцы бедра укорачиваются и напрягаются, и дискомфорт может распространиться на поясницу.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение на растяжку тела

Отсутствие активности также может вызвать мышечный дисбаланс.

Выполнение позы голубя может облегчить эти симптомы. Помимо снятия физического напряжения, растяжка также может помочь при умственном стрессе, поэтому это отличный способ расслабиться после долгого дня.

Как делать?

Начните с позы собаки мордой вниз. Вытяните правую ногу вперед к правой руке и положите ее на коврик, одновременно тянитесь правой лодыжкой к левой руке и положите ее на коврик (настолько близко к руке, насколько вам удобно). В идеале правая голень должна быть параллельна передней части коврика.

Опустите бедра к полу, опираясь на правую ногу. Выпрямите левую ногу позади себя. Держите бедра прямо, уравновешивая вес, нажимая руками на коврик перед собой. Если этого достаточно для растяжки, оставайтесь в этом положении и дышите. Если вы хотите более глубокой растяжки, согните бедра, опуская туловище к коврику и вытягиваясь над согнутой передней ногой. Согните правую ногу. Сохраняйте это положение в течение 60 секунд; дышите медленно. Перейдите на другую сторону; повторите процесс.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

