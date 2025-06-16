Хотите ходить быстрее, дальше или дольше? Попробуйте эти 4 типа тренировок

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Сегодня мы расскажем про план тренировок, который разработан для улучшения равновесия и устойчивости, подвижности бедер, гибкости, силы нижней части тела и силы корпуса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

Как же улучшить ходьбу?

"Постепенно увеличивайте интенсивность, продолжительность или частоту ваших прогулок каждую неделю, чтобы включить больше холмов, ходить дольше или увеличивать скорость", — говорит тренер Мансур.

Перекрестные тренировки также могут быть полезны. Силовые тренировки верхней и нижней части тела могут помочь вам увеличить общую производительность ходьбы. Кроме того, такие занятия, как плавание или йога, могут улучшить вашу общую физическую форму без чрезмерного напряжения мышц, работающих при ходьбе, а также позволят вам менять режим тренировок и поддерживать их свежесть и увлекательность.

Силовые тренировки нижней части тела помогают стабилизировать бедра и колени и могут помочь снизить риск получения травмы. Такие упражнения, как приседания, выпады и подъемы на носки, могут задействовать ключевые мышцы, используемые при ходьбе, делая каждый шаг более эффективным и действенным.

Сильный корпус позволяет более эффективно передавать силу от нижней части тела к верхней, что увеличит скорость ходьбы и снизит нагрузку на спину. Упражнения на корпус, такие как планка и велосипедные скручивания, помогут вам поддерживать правильную форму и предотвращать травмы, делая ваши прогулки более комфортными и эффективным.

Тренер также рекомендует динамические растяжки, такие как касания пальцев ног, боковые махи ногами и наклоны в стороны, чтобы помочь увеличить приток крови и расслабить суставы перед ходьбой, а также статические растяжки, чтобы помочь уменьшить болезненность мышц и улучшить гибкость после нее.

"Подвижность относится к диапазону движений в суставах и способности двигаться без ограничений. Приоритет подвижности в вашей фитнес-программе важен, поскольку это улучшает ваши общие движения и снижает риск травм", — говорит Мансур. "Сосредоточение внимания на тренировке мобильности может помочь вам во время прогулок, позволяя вам двигаться более эффективно, а также уменьшая любую скованность и дискомфорт. Включайте такие упражнения, как круговые движения бедрами, вращения плечами и круговые движения лодыжками, чтобы сохранить здоровье суставов и удовольствие от прогулок".

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



