60-летний Кевин Леврон показал форму: вот как выглядит легенда бодибилдинга сегодня

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Кевин Леврон — имя, знакомое каждому поклоннику железного спорта. Этот удивительный атлет вошел в историю как один из самых титулованных, но так и не завоевавших главный трофей — титул "Мистер Олимпия".

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Четыре вторых места на престижнейшем соревновании, 23 победы в IFBB — и даже спустя двадцать лет после завершения карьеры он продолжает вдохновлять миллионы последователей по всему миру.

Феноменальная форма в 60 лет

Недавно Леврон шокировал поклонников, опубликовав в соцсетях фото своей нынешней формы. Хотя объемы уже не те, что в золотую эру (120 кг в межсезонье, бицепсы 60 см), его рельеф и мышечная структура по-прежнему вызывают восхищение.

Невероятная сила золотой эры

В период расцвета Леврон поражал не только эстетикой, но и феноменальными силовыми показателями: 300 кг в приседаниях, 300 кг в становой тяге, 220 кг в жиме лежа на несколько повторений. Эти цифры делают его не просто культуристом, а настоящим атлетом-универсалом, чьи достижения остаются эталоном для современных спортсменов.

Наследие и новые горизонты

Закончив выступления, Леврон не ушел из индустрии. Он запустил линейку спортивного питания Kevin Levrone Series, предлагая фанатам продукты, созданные на основе многолетнего опыта. Его жизнь после спорта — доказательство того, что настоящий чемпион остается им в любом возрасте и в любой сфере деятельности.

Уточнения

Кевин Марк Леврони (англ. Kevin Mark Levrone; род. 16 июля 1964, г. Балтимор, штат Мэриленд, США ) — американский профессиональный культурист, музыкант.

