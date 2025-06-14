60-летний Кевин Леврон показал форму: вот как выглядит легенда бодибилдинга сегодня

Кевин Леврон — имя, знакомое каждому поклоннику железного спорта. Этот удивительный атлет вошел в историю как один из самых титулованных, но так и не завоевавших главный трофей — титул "Мистер Олимпия".
Четыре вторых места на престижнейшем соревновании, 23 победы в IFBB — и даже спустя двадцать лет после завершения карьеры он продолжает вдохновлять миллионы последователей по всему миру.
Недавно Леврон шокировал поклонников, опубликовав в соцсетях фото своей нынешней формы. Хотя объемы уже не те, что в золотую эру (120 кг в межсезонье, бицепсы 60 см), его рельеф и мышечная структура по-прежнему вызывают восхищение.
В период расцвета Леврон поражал не только эстетикой, но и феноменальными силовыми показателями: 300 кг в приседаниях, 300 кг в становой тяге, 220 кг в жиме лежа на несколько повторений. Эти цифры делают его не просто культуристом, а настоящим атлетом-универсалом, чьи достижения остаются эталоном для современных спортсменов.
Закончив выступления, Леврон не ушел из индустрии. Он запустил линейку спортивного питания Kevin Levrone Series, предлагая фанатам продукты, созданные на основе многолетнего опыта. Его жизнь после спорта — доказательство того, что настоящий чемпион остается им в любом возрасте и в любой сфере деятельности.
Кевин Марк Леврони (англ. Kevin Mark Levrone; род. 16 июля 1964, г. Балтимор, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный культурист, музыкант.
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