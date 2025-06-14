Раскрыта причина: почему Карпину пока можно тренировать и сборную, и Динамо

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Российский тренер Сергей Балахнин считает, что Валерию Карпину пока можно совмещать работу главного тренера сборной России и московского "Динамо".

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

По его мнению, это возможно из-за отсутствия у сборной официальных матчей. Однако, если бы сборная участвовала в официальных играх, совмещать две должности было бы гораздо сложнее.

"Я думаю, сейчас Карпину допустимо совмещать посты в сборной и клубе. Сейчас наша сборная не участвует в официальных играх. Если бы Россия играла официальные матчи, то было бы сложно совмещать работу на двух постах", — сказал Балахнин.

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в середине 2021 года после ухода Станислава Черчесова. В прошлом сезоне он покинул футбольный клуб "Ростов", который тренировал ранее, пишет Газета.Ru.

Марцела Личку уволили из "Динамо" 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого команда потерпела поражение от "Спартака" со счётом 1:2 в полуфинале Пути регионов Кубка России, что привело к её вылету из турнира. По итогам сезона "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После этого руководство командой взял на себя Ролан Гусев.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

