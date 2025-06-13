Инсайдерская информация: Динамо метит на вершину РПЛ – Деменко раскрыл карты

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Бывший игрок московского "Спартака" Максим Деменко считает, что "Динамо" настроено на победу в Российской премьер-лиге в будущем сезоне. По его мнению, клуб нацелен на медали и борьбу за чемпионство, хотя это пока не объявлено открыто.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Матч Локомотив - Динамо

"Динамо" будет бороться за чемпионство. Да, они сейчас об этом не говорят. Однозначно, что "Динамо" претендует на медали и будет бороться за чемпионство", — сказал Деменко, которого цитирует Газета.Ru.

12 июня стало известно, что тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с "Динамо". Карпин руководит сборной с середины 2021 года, сменив Станислава Черчесова. В прошлом сезоне он покинул "Ростов", который тренировал ранее.

Марцел Личка, ранее возглавлявший "Динамо", был уволен 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, команда проиграла "Спартаку" со счётом 1:2 в полуфинале Кубка России. Это поражение привело к её вылету из турнира. По итогам сезона "Динамо" заняло пятое место в РПЛ. После этого руководство клубом взял на себя Ролан Гусев.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

