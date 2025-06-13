Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья желтеют, корни задыхаются: что происходит с томатами после ливня и как это исправить
Гениальный трюк с содой: как отмыть многолетний жир за 15 минут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Израиль закрыл небо — рейсы отменены до особого распоряжения
Учёные из Сириуса создали технологию, которая может изменить лечение рака
Амурский против бенгальского: кто сильнее, тяжелее и опаснее в природе
Старение не приговор: секреты уверенности и привлекательности для женщин после 40
Может ли расположение кресла в самолёте повлиять на шансы выжить — мнение экспертов
Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала

Инсайдерская информация: Динамо метит на вершину РПЛ – Деменко раскрыл карты

1:18
Спорт

Бывший игрок московского "Спартака" Максим Деменко считает, что "Динамо" настроено на победу в Российской премьер-лиге в будущем сезоне. По его мнению, клуб нацелен на медали и борьбу за чемпионство, хотя это пока не объявлено открыто.

Матч Локомотив - Динамо
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Локомотив - Динамо

"Динамо" будет бороться за чемпионство. Да, они сейчас об этом не говорят. Однозначно, что "Динамо" претендует на медали и будет бороться за чемпионство", — сказал Деменко, которого цитирует Газета.Ru.

12 июня стало известно, что тренер сборной России Валерий Карпин подписал контракт с "Динамо". Карпин руководит сборной с середины 2021 года, сменив Станислава Черчесова. В прошлом сезоне он покинул "Ростов", который тренировал ранее.

Марцел Личка, ранее возглавлявший "Динамо", был уволен 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, команда проиграла "Спартаку" со счётом 1:2 в полуфинале Кубка России. Это поражение привело к её вылету из турнира. По итогам сезона "Динамо" заняло пятое место в РПЛ. После этого руководство клубом взял на себя Ролан Гусев.

Уточнения

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Шоу-бизнес
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Гениальный трюк с содой: как отмыть многолетний жир за 15 минут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Израиль закрыл небо — рейсы отменены до особого распоряжения
Учёные из Сириуса создали технологию, которая может изменить лечение рака
Амурский против бенгальского: кто сильнее, тяжелее и опаснее в природе
Старение не приговор: секреты уверенности и привлекательности для женщин после 40
Может ли расположение кресла в самолёте повлиять на шансы выжить — мнение экспертов
Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала
Инсайдерская информация: Динамо метит на вершину РПЛ – Деменко раскрыл карты
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.