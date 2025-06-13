Этот вид упражнений называют источником молодости — узнайте почему

С возрастом мышцы и кости теряют прочность, увеличивая риск падений и переломов. Однако силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости и улучшить координацию. Даже если вы никогда раньше не занимались, начать никогда не поздно.
"Силовые тренировки — это источник молодости. Они не только повышают плотность костей, но и помогают регулировать уровень сахара в крови и метаболизм.", — говорит Эбби Бэйлс, доктор физиотерапии и основатель Reform Physical Therapy.
Силовые упражнения положительно влияют не только на тело, но и на мозг. Исследование 2023 года, опубликованное в Frontiers in Neuroscience, показало, что регулярные силовые тренировки могут замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция.
Марилин Ларкин, после диагноза рака, начала заниматься силовыми тренировками и преодолела свои страхи.
"Позвольте своему телу раскрыть потенциал и примите его таким, какое оно есть.", — говорит она.
Джинни МакКолл, став самой возрастной участницей шоу American Ninja Warrior.
"Маленькие шаги приводят к большим изменениям.", — сказала Джинни.
Мишель Альбер, в 65 лет, с помощью прогрессивных тренировок и наставника, смогла обратить вспять остеопороз.
"Никогда не бывает 'идеального' времени для начала. Главное — начать.", — воодушевляет нас Мишель.
Силовые тренировки:
Не важно, сколько вам лет и какой у вас опыт. Силовые тренировки могут стать ключом к активной и здоровой жизни. Начните с малого, будьте терпеливы и наслаждайтесь процессом.
Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός — "предохранительный" и λόγος — "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.
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