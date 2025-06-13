Упражнения на ползание: путь к лучшей физической форме

По словам Дона Саладино, тренера и создателя программы Superhero Shred, ползание — это не просто детская забава, а фундаментальное движение, подобное ходьбе или бегу.
"Мужчины тренируются в зале, но когда выходят поиграть в футбол с сыном, получают травмы, потому что их тело не готово к таким движениям", — утверждает он.
Ползание помогает активировать все мышцы, улучшает стабильность корпуса, осанку, силу бедер и нижней части спины. Это движение подготавливает тело к более сложным упражнениям и снижает риск травм.
Саладино предлагает включить в разминку одно из следующих упражнений, чередуя их со временем:
Для каждого упражнения выполняйте 2-3 подхода по 5-10 повторений на каждую сторону. Следите за тем, чтобы таз оставался параллелен полу, а позвоночник — прямым. Избегайте скручиваний бедер и плеч.
Включите одно из этих упражнений в свою разминку перед основной тренировкой. Это поможет активировать мышцы, улучшить координацию и подготовить тело к нагрузке. Со временем вы заметите улучшение в стабильности корпуса и общей физической форме.
Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — "взаимоупорядочение") — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.
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