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Упражнения на ползание: путь к лучшей физической форме

2:05
Спорт

По словам Дона Саладино, тренера и создателя программы Superhero Shred, ползание — это не просто детская забава, а фундаментальное движение, подобное ходьбе или бегу.

Ползанье
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ползанье

"Мужчины тренируются в зале, но когда выходят поиграть в футбол с сыном, получают травмы, потому что их тело не готово к таким движениям", — утверждает он.

Ползание помогает активировать все мышцы, улучшает стабильность корпуса, осанку, силу бедер и нижней части спины. Это движение подготавливает тело к более сложным упражнениям и снижает риск травм.

Шесть эффективных упражнений на ползание

Саладино предлагает включить в разминку одно из следующих упражнений, чередуя их со временем:

  • Ползание по кругу: двигайтесь по кругу против часовой стрелки, затем в обратную сторону.
  • Боковое ползание медведя: шагая вправо, перемещайте правую ногу и левую руку, затем наоборот. Повторите в другую сторону.
  • Ползание медведя: ползите вперед, затем назад, сохраняя устойчивость корпуса.
  • Выход в планку с отжиманием: из стоячего положения опуститесь в планку, выполните отжимание и вернитесь обратно.
  • Ползание супермена с отжиманием: вытяните правую руку и левую ногу, выполните отжимание, затем смените стороны.
  • Ползание краба: сидя на полу, опирайтесь на руки за спиной и ноги, передвигайтесь вперед и назад.

Для каждого упражнения выполняйте 2-3 подхода по 5-10 повторений на каждую сторону. Следите за тем, чтобы таз оставался параллелен полу, а позвоночник — прямым. Избегайте скручиваний бедер и плеч.

Как начать

Включите одно из этих упражнений в свою разминку перед основной тренировкой. Это поможет активировать мышцы, улучшить координацию и подготовить тело к нагрузке. Со временем вы заметите улучшение в стабильности корпуса и общей физической форме.

Уточнения

Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — "взаимоупорядочение") — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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