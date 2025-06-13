Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы в шоке: где в Италии ещё можно побыть наедине с собой
Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон
Многонациональная Россия глазами Азизы: певица раскрыла, в чём видит главное достоинство нашей страны
Ешь пломбир, теряй вес: диета, которую нельзя объяснить, но хочется повторить
60% женщин страдают после бритья — причина кроется в одной привычке
Это не мороженое, но вы удивитесь, насколько вкусно и безопасно
Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал
В зоопарке лучше сдерживать эмоции: один неверный жест — и горилла выходит из себя
Малина отблагодарит ведром ягод: два домашних средства, которые работают лучше покупных

Эти тренажёры выглядят страшно, но помогут стать сильнее и увереннее

2:29
Спорт

Заходя в зал впервые, многие теряются — вокруг десятки машин, рычагов, тросов и блинов. Кажется, будто нужно высшее техническое образование, чтобы разобраться, где тут качают ноги, а где пресс. Особенно пугает грузоблочное оборудование — эти тренажёры выглядят внушительно, но при этом считаются одними из самых безопасных и эффективных.

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажёр

Что такое грузоблочные тренажёры

Это системы, в которых усилие передаётся от тела к весу через блоки и тросы. Они дают возможность изолировать нужную группу мышц и работать с точной нагрузкой, снижая риск травм. Такие тренажёры незаменимы, когда вы хотите проработать тело комплексно, не распыляясь на десятки подходов у разных снарядов.

Плюсы очевидны:

  • подходят новичкам и продвинутым;
  • прорабатывают все мышечные группы;
  • помогают улучшить координацию и гибкость;
  • активизируют выработку дофамина и серотонина, что делает тренировки приятнее.

Как правильно тренироваться

Для результата важна техника. Основные рекомендации:

  • начинайте с веса, при котором сможете сделать 10-12 повторов;
  • затем снижайте его и доводите подход до 20 повторений;
  • делайте разминку — ходьба, растяжка или легкий кардио помогут подготовить тело;
  • остановитесь при любом дискомфорте.

Популярные тренажёры и как с ними работать

1. Вертикальный жим от груди
Развивает верх тела. Сядьте, упираясь стопами в пол, ручки — на уровне груди. На выдохе толкайте их вперёд, на вдохе — возвращайтесь.

2. Тяга к груди (широчайшие мышцы)
Сядьте под шкив, зафиксируйте ноги. Потяните гриф на себя, сведите лопатки. Возвращайте плавно, без рывков.

3. Жим ногами
Нагрузите платформу, настройте сиденье. Ноги — на ширине плеч. Медленно выпрямляйте и сгибайте, чувствуя каждое движение.

4. Тренажёр для пресса
Регулируйте сиденье так, чтобы плечи упирались в подушки. Держитесь за ручки, выполняйте наклоны, включая верхнюю часть пресса.

Ваша безопасность и результат зависят не только от техники, но и от внимательности. Не бойтесь спрашивать тренеров и пробовать — каждый когда-то начинал.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train - воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Авто
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье Аудио 
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Шоу-бизнес
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Туристы в шоке: где в Италии ещё можно побыть наедине с собой
Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон
Многонациональная Россия глазами Азизы: певица раскрыла, в чём видит главное достоинство нашей страны
Эти тренажёры выглядят страшно, но помогут стать сильнее и увереннее
Ешь пломбир, теряй вес: диета, которую нельзя объяснить, но хочется повторить
60% женщин страдают после бритья — причина кроется в одной привычке
Это не мороженое, но вы удивитесь, насколько вкусно и безопасно
Кулинарная горка счастья: торт Муравейник из детства, за который благодарят все, кто попробовал
В зоопарке лучше сдерживать эмоции: один неверный жест — и горилла выходит из себя
Малина отблагодарит ведром ягод: два домашних средства, которые работают лучше покупных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.