Эти тренажёры выглядят страшно, но помогут стать сильнее и увереннее

Заходя в зал впервые, многие теряются — вокруг десятки машин, рычагов, тросов и блинов. Кажется, будто нужно высшее техническое образование, чтобы разобраться, где тут качают ноги, а где пресс. Особенно пугает грузоблочное оборудование — эти тренажёры выглядят внушительно, но при этом считаются одними из самых безопасных и эффективных.
Это системы, в которых усилие передаётся от тела к весу через блоки и тросы. Они дают возможность изолировать нужную группу мышц и работать с точной нагрузкой, снижая риск травм. Такие тренажёры незаменимы, когда вы хотите проработать тело комплексно, не распыляясь на десятки подходов у разных снарядов.
Плюсы очевидны:
Для результата важна техника. Основные рекомендации:
1. Вертикальный жим от груди
Развивает верх тела. Сядьте, упираясь стопами в пол, ручки — на уровне груди. На выдохе толкайте их вперёд, на вдохе — возвращайтесь.
2. Тяга к груди (широчайшие мышцы)
Сядьте под шкив, зафиксируйте ноги. Потяните гриф на себя, сведите лопатки. Возвращайте плавно, без рывков.
3. Жим ногами
Нагрузите платформу, настройте сиденье. Ноги — на ширине плеч. Медленно выпрямляйте и сгибайте, чувствуя каждое движение.
4. Тренажёр для пресса
Регулируйте сиденье так, чтобы плечи упирались в подушки. Держитесь за ручки, выполняйте наклоны, включая верхнюю часть пресса.
Ваша безопасность и результат зависят не только от техники, но и от внимательности. Не бойтесь спрашивать тренеров и пробовать — каждый когда-то начинал.
Тренажёр (от англ. train - воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).
Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.