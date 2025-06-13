Эти тренажёры выглядят страшно, но помогут стать сильнее и увереннее

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заходя в зал впервые, многие теряются — вокруг десятки машин, рычагов, тросов и блинов. Кажется, будто нужно высшее техническое образование, чтобы разобраться, где тут качают ноги, а где пресс. Особенно пугает грузоблочное оборудование — эти тренажёры выглядят внушительно, но при этом считаются одними из самых безопасных и эффективных.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренажёр

Что такое грузоблочные тренажёры

Это системы, в которых усилие передаётся от тела к весу через блоки и тросы. Они дают возможность изолировать нужную группу мышц и работать с точной нагрузкой, снижая риск травм. Такие тренажёры незаменимы, когда вы хотите проработать тело комплексно, не распыляясь на десятки подходов у разных снарядов.

Плюсы очевидны:

подходят новичкам и продвинутым;

прорабатывают все мышечные группы;

помогают улучшить координацию и гибкость;

активизируют выработку дофамина и серотонина, что делает тренировки приятнее.

Как правильно тренироваться

Для результата важна техника. Основные рекомендации:

начинайте с веса, при котором сможете сделать 10-12 повторов;

затем снижайте его и доводите подход до 20 повторений;

делайте разминку — ходьба, растяжка или легкий кардио помогут подготовить тело;

остановитесь при любом дискомфорте.

Популярные тренажёры и как с ними работать

1. Вертикальный жим от груди

Развивает верх тела. Сядьте, упираясь стопами в пол, ручки — на уровне груди. На выдохе толкайте их вперёд, на вдохе — возвращайтесь.

2. Тяга к груди (широчайшие мышцы)

Сядьте под шкив, зафиксируйте ноги. Потяните гриф на себя, сведите лопатки. Возвращайте плавно, без рывков.

3. Жим ногами

Нагрузите платформу, настройте сиденье. Ноги — на ширине плеч. Медленно выпрямляйте и сгибайте, чувствуя каждое движение.

4. Тренажёр для пресса

Регулируйте сиденье так, чтобы плечи упирались в подушки. Держитесь за ручки, выполняйте наклоны, включая верхнюю часть пресса.

Ваша безопасность и результат зависят не только от техники, но и от внимательности. Не бойтесь спрашивать тренеров и пробовать — каждый когда-то начинал.

Уточнения

Тренажёр (от англ. train - воспитывать, обучать, тренировать) — механическое, программное, электрическое либо комбинированное учебно-тренировочное устройство, искусственно имитирующее различные виды и типы нагрузки или обстоятельства (ситуацию).



Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

